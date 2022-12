Wien: Carsharing-Autos von Eloop Ã¼ber Free Now buchbar

Das E-Carsharing-Startup Eloop und der Mobility-Anbieter Free Now haben in Wien eine Kooperation gestartet. Den Nutzern der App von Free Now steht in der österreichischen Bundeshauptstadt neben dem bisherigen Mobility-Angebot nun auch die Flotte von Eloop mit 200 E-Autos zur Verfügung.

Das Wiener E-Carsharing-Startup Eloop (vormals Caroo Mobility) hat seit seinem Marktstart als reiner E-Sharing-Anbieter im August 2019 die Modelle Tesla Model 3, BMW i3, Renault Zoe und Smart EQ auf Wiens Straßen gebracht. 2021 kündigte Eloop zudem an, im Zuge einer Beteiligung durch externe Investoren den weiteren Ausbau der Eloop-Flotte um mehr als 200 Tesla Model 3 anzustreben. Operativ geworden war das Startup ursprünglich durch ein erfolgreiches Crowdinvesting.

In diese Gemengelage fällt nun die Kooperation mit Free Now. Das deutsche Unternehmen hat sich auf Mobilitätsdienstleistungen spezialisiert und integriert in seiner App nach eigenen Angaben „die größte Fahrzeugauswahl in ganz Europa“. Free Now ist in 16 Märkten und über 170 Städten aktiv. Kunden können via App die nächstgelegenen Taxen, Mietwagen mit Fahrer, Carsharing-Fahrzeuge oder Mikromobilitätsoptionen wie E-Scooter, E-Roller und E-Bikes buchen. Dabei basiert das Geschäftsmodell von Free Now auf der Integration verschiedener Mobilitätsmarken und Bezahlmöglichkeiten.

In Wien können über die Free Now-App nun neben Taxis, E-Taxis und E-Scooter auch die E-Carsharing-Fahrzeuge von Eloop gebucht werden. Eine Ausweitung der Kooperation auf weitere Städte sei bereits in Planung, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Allerdings ist Eloop aktuell ausschließlich in Wien aktiv. Free Now will mit der Kooperation nach eigenen Angaben seinem Ziel näher kommen, bis 2030 zu 100 Prozent emissionsfreie Fahrten über seine App anzubieten.

