eMobility update: Mercedes-Vans mit E-Werk in Polen / Batteriemarkt-Regulation / Volvo mit neuen E-Trucks

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“! Die folgenden Meldungen zur Elektromobilität bewegen uns heute: EU reguliert den Batteriemarkt ++ Volvo Trucks bringt weitere Elektro-Lkw ++ Mercedes-Benz Vans plant reines E-Werk in Polen ++ VW verschiebt Batteriefabrik in Osteuropa ++ Und Wasserstoff für die Lkw-Mittelklasse ++

#1 – EU: umfassende Batteriemarkt-Regulation

Das Europa-Parlament und die Mitgliedsländer haben eine vorläufige Einigung zur Überarbeitung der EU-Vorschriften für Batterien erzielt. Hintergrund der neuen Verordnung sind die verpflichtenden Nachhaltigkeitskriterien für den entstehenden Batteriemarkt in der EU.

#2 – Volvo erweitert Angebot an schweren E-Lkw

Volvo Trucks bietet jetzt weitere Varianten seiner schweren Elektro-Lkw-Modelle FH, FM und FMX an. Der Vertrieb der weiteren Fahrgestell-Varianten beginnt ab sofort, die Produktion in Göteborg soll im ersten Quartal 2023 anlaufen.

#3 – Mercedes-Benz Vans plant E-Werk in Polen

Mercedes-Benz Vans will im polnischen Jawor sein weltweit erstes reines Elektro-Werk aufbauen. Dort sollen künftig die großen Vans als Kastenwagen auf Basis der neuen Elektro-Plattform für leichte Nutzfahrzeuge produziert werden. Die Standortentscheidung und die konkrete Umsetzung hängen noch von der finalen Erfüllung verschiedener Rahmenbedingungen ab, unter anderem von der Gewährung von staatlichen Beihilfen.

#4 – VW: Keine Entscheidung für Ost-Batteriefabrik

Volkswagen verschiebt derweil die Entscheidung über den Bau einer Batteriezellen-Fabrik in Osteuropa. Hintergrund sind die wirtschaftlichen Unsicherheiten und die hohen Energiepreise in der Region. Aktuell gebe es aber „keine Auswirkungen auf den geplanten Baubeginn oder den Produktionsstart“, so Volkswagen in einer Erklärung.

#5 – Christian Huber von Paul Nutzfahrzeuge

Und zum Schluss wollen wir Ihnen noch ein anderes Video ans Herz legen: Geht es um Wasserstoff-Antriebe, stehen bei den großen Lkw-Herstellern eher Schwerlastfahrzeuge im Fokus. Aus Sicht von Christian Huber, dem Vertriebsleiter von Paul Nutzfahrzeuge, tut sich damit im Markt eine Lücke auf, die sein Unternehmen schließen will.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>