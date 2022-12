Rivian eröffnet Entwicklungszentrum in Serbien

Der US-Elektroautohersteller Rivian hat mit einem Technologiezentrum in der serbischen Hauptstadt Belgrad zum ersten Mal einen Standort außerhalb von Nordamerika eröffnet. Langfristig sollen dort 1.200 Entwickler beschäftigt werden.

Gestartet ist das Technologiezentrum nun mit 200 Ingenieuren. In Serbien will das Unternehmen vor allem die IT- und Software-Entwicklung vorantreiben. In einem Bericht werden konkret das Infotainment, die Kartierungstechnologie und auch „fortschrittliche Fahrassistenzsysteme“ genannt.

Wie der serbische Präsident Aleksandar Vucic zur Eröffnung angab, liefen die Verhandlungen und Arbeiten im Hintergrund seit „mindestens anderthalb Jahren“. „Diese Ansiedlung ist für uns sehr bedeutsam“, so Vucic. „Rivian ist das innovativste Unternehmen der Welt, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Wir haben das Beste aus der Welt nach Serbien gebracht – Serbien ist das einzige Land, dem es gelungen ist.“

„Wir brauchen die besten Ingenieure, wir haben uns bewusst für Belgrad entschieden und ich freue mich, dass wir unsere neuen Kollegen begrüßen können“, sagte Wassym Bensaid, Senior Vice President Software Development bei Rivian.

Allerdings wird es wohl vorerst bei dem Entwicklungsstandort bleiben: Rivian wurden zwar schon diverse Pläne für eine Fahrzeugproduktion in Europa nachgesagt, etwa für seine E-SUV und Pickups. Mit Mercedes-Benz wurde bereits im September eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass man gemeinsam Elektro-Transporter bauen wolle. Doch dieses Vorhaben wurde von dem Unternehmen jüngst gestoppt, da man sich auf das B2B- und B2C-Geschäft in den USA konzentrieren wolle, um dort einen positiven Cashflow zu erzielen.

