Mahindra plant E-Auto-Werk in Pune

Mahindra hat eine Produktionsstätte für E-Fahrzeuge in Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra angekündigt und will hierfür in einem Zeitraum von sieben bis acht Jahren Investitionen in Höhe von umgerechnet 1,14 Milliarden Rupien tätigen.

Die Investition über Rs. 10.000 Crore soll von einem Industrieförderungsprogramm für Elektrofahrzeuge der Regierung von Maharashtra begleitet werden, so Mahindra. Genau beziffert wird die Förderung aber nicht. Mit dem Budget soll die Produktionsstätte gebaut werden, aber auch die Entwicklung und Produktion der sogenannten „Born Electric Vehicles“ von Mahindra finanziert werden.

Diese Fahrzeuge basieren auf der Inglo-EV-Plattform von Mahindra, die allerdings auch MEB-Komponenten von Volkswagen nutzt. Dabei handelt es sich etwa um die E-Antriebe und Batteriesysteme. Mahindra will früheren Angaben zufolge Fahrwerk, Karosserie und den Innenraum samt Infotainment beisteuern. In der aktuellen Mitteilung zu dem Werk in Pune wird das aber nicht erwähnt.

Für die Fahrzeuge auf Basis der Inglo EV hatte Mahindra zuvor bereits zwei Marken namens XUV und BE gegründet. Die Modelle tragen die Bezeichnungen XUV.e8, XUV.e9, BE.05, BE.07 und BE.09. Die ersten vier dieser E-SUVs sollen zwischen 2024 und 2026 auf den Markt kommen.

„Wir freuen uns über diese Genehmigung der Regierung aus Maharashtra für die Errichtung unserer EV-Fertigungsanlage in Pune und die Investition in den Bundesstaat, der seit über 70 Jahren unser ‚Heimatstaat‘ ist“, sagt Rajesh Jejurikar, Executive Director, Auto & Farm Sectors, Mahindra & Mahindra. „Wir sind der Regierung sehr dankbar. aus Maharashtra für ihre fortwährende Unterstützung.“

mahindra.com