Wirelane baut Ladepunkte an 17 Gorgeous-Smiling-Hotels

Wirelane wird Ladepartner der Gorgeous Smiling Hotels (GSH). In einem ersten Schritt werden ab sofort 17 Häuser von Gorgeous Smiling Hotels mit Ladeinfrastruktur von Wirelane ausgestattet, weitere sollen im kommenden Jahr folgen.

Zum Einsatz kommt die Light & Charge Serie, wie Wirelane mitteilt. Dabei handelt es sich um eine AC-Säule mit einem 22-kW-Ladepunkt, der für das öffentliche Laden ausgelegt ist – und bereits heute über die ab Juli 2023 in der LSV vorgeschriebene Bezahlmöglichkeit mit Kredit- oder Debitkarten verfügt. Solche Ladepunkte werden von Wirelane auch an Standorten von Motel One aufgebaut.

Bei der Gorgeous Smiling Hotel GmbH (GSH) handelt es sich um einen Multi-Brand-Hotelbetreiber. Zu dem Portfolio gehören beispielsweise Arthotel Ana, Ana Livingy bei Arthotel Ana und Rilano Hotels & Resorts. Um welche 17 Standorte es sich zunächst handelt, wird nicht genau angegeben Klar ist aber: Ab kommenden Jahr sollen weitere Betriebe und Standorte der Münchner Hotelgruppe folgen.

Wirelane war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil Tesla das Unternehmen wegen Rufschädigung abmahnen ließ. Wirelane-Chef Constantin Schwaab hatte im Sommer in einem Schreiben seine Kunden und Hoteliers darauf hingeweisen, dass die Tesla Destination Charger „nicht eichrechtskonform und damit eigentlich nicht zulässig“ seien – worin Tesla eine Rufschädigung sah. Im Gegenzug hatte Schwaab angekündigt, eine einstweilige Verfügung gegen Tesla beantragen zu wollen – um den Betrieb der Destination Charger zu untersagen.

Quelle: Info per E-Mail