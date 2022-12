Tesla soll Nordamerika-Fabrik in Mexiko planen

Tesla will seine nächste nordamerikanische Fabrik angeblich in Mexiko errichten. Laut einem lokalen Medienbericht hat Tesla vor diesem Hintergrund bereits ein Grundstück in Santa Catarina im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León gekauft.

Bewahrheitet sich der Bericht der mexikanischen Zeitung „Milenio“, wird Tesla die geplante Investition in Santa Catarina Anfang 2023 offiziell machen. Als Quelle nennt das Blatt „Informationen, auf die Milenio trotz einer Vertraulichkeitsvereinbarung Zugriff hat“. Demnach regelten Tesla und die Regierung des Bundesstaats Nuevo León aktuell letzte Details. Die Anlage solle im Westen der Gemeinde Santa Catarina entstehen. Allerdings schreibt die Zeitung selbst, dass eine Abfrage im öffentlichen Eigentumsregister des Instituts für Katasterwesen von Nuevo León („IRyCNL“) noch keinen Hinweis auf einen entsprechenden Kauf durch Tesla enthalte.

Tesla-Chef Elon Musk hatte den Gouverneur von Nuevo León, García Sepúlveda, und weitere hochrangige Regionalpolitiker am 22. Oktober getroffen. Am 8. Dezember soll Sepúlveda dann bereits angekündigt haben, dass „historische“ Investitionen bevorstünden.

Die Bekanntgabe des Standorts für eine weitere Tesla-Fabrik in Nordamerika war von Elon Musk ursprünglich noch für 2022 angekündigt worden – zuletzt war die kanadische Provinz Ontario hierfür im Gespräch. Auch im Fall von Kanada beruhen die Hinweise auf Dokumenten, die Verhandlungen zwischen Tesla und der Regionalregierung wiedergeben.

