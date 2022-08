Tesla will weiteres Nordamerika-Werk noch in 2022 ankündigen

Elon Musk hat bei der Tesla-Hauptversammlung angekündigt, dass das Unternehmen noch in diesem Jahr den Standort für eine weitere Fabrik in Nordamerika ankündigen könnte. Zudem hat die Hauptversammlung wie erwartet einen weiteren Aktiensplit im Verhältnis drei zu eins genehmigt.

Dass Tesla einen weiteren Aktiensplit nach 2020 plant, hatte das Unternehmen bereits Ende März angekündigt. Bereits damals war aber klar, dass die Aktion von der für den 4. August angesetzten Hauptversammlung genehmigt werden muss – was nun geschehen ist. Der Firmenwert ändert sich durch den Aktiensplit nicht – da sich aber der Firmenwert auf deutlich mehr Aktien verteilt, verfügt jede Aktie nur über einen geringeren Anteil am Unternehmen. Damit ist die Aktie auch automatisch weniger wert.

Elon Musk erklärte bei der Veranstaltung, dass Tesla in der vergangenen Woche die Marke von drei Millionen produzierten E-Autos erreicht hat und bekräftigte das Ziel, in diesem Jahr rund 1,5 Millionen Fahrzeuge auszuliefern – 2021 war Tesla bei den Auslieferungen noch knapp sechsstellig geblieben. Die nötige Batteriekapazität für die 1,5 Millionen Fahrzeuge sei gesichert.

Auch am Ziel, im Jahr 2030 jährlich 20 Millionen Autos zu produzieren, hält Tesla fest. Hierfür werde es zehn bis zwölf Fabriken brauchen – derzeit betreibt Tesla Fahrzeugwerke in Fremont, Shanghai, Grünheide und Austin – dazu kommt die Gigafactory 1 in Nevada, wo aber Batterien und Komponenten hergestellt werden, aber keine Autos.

Die Fabrik-Offensive könnte in den USA beginnen: Der Standort für eine weitere Fabrik in Nordamerika könnte laut Musk noch in diesem Jahr bekanntgegeben werden. Andeutungen zu dem Standort machte Musk bei der Hauptversammlung nicht. Es wird aber bereits länger über ein Werk an der US-Ostküste spekuliert, womit Tesla den Westen, die Mitte und den Osten mit jeweils einer Fabrik bedienen könnte.

– ANZEIGE –

Rechnet man noch die Gigafactory 2 ein, in der vor allem die PV-Dächer der Solarsparte von Tesla gefertigt werden, wäre die weitere Nordamerika-Fabrik die siebte große Tesla-Fabrik und das fünfte Fahrzeugwerk.

Ähnlich offen wie bei der weiteren Fabrik bliebt Musk übrigens bei den Superchargern. Er kündigte zwar an, dass es dort Neuigkeiten geben werde, nannte sie aber nicht. Es wird vermutet, dass es sich dabei um die Öffnung der US-Supchercharger für andere Marken handeln wird.

handelsblatt.com, wiwo.de