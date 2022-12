Gotion will Batteriepacks in Thailand montieren

Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und VW-Partner Gotion High-Tech plant den Bau eines Werks für Batteriepacks in Thailand. Das Werk entsteht im Rahmen eines Joint Ventures mit Nuovo Plus, einer Tochter des thailändischen Energie- und Mineralölunternehmens PTT Group.

Das Werk soll laut chinesischen Medienberichten im vierten Quartal 2023 die Produktion aufnehmen. Woher die Zellen stammen, die in Thailand zu Batteriepacks montiert werden, geht aus den Berichten aber ebensowenig hervor wie potenzielle Kunden, die die Batteriepacks abnehmen sollen.

Es deutet sich aber an, dass die Produktion nicht nur für den Markt in Thailand gedacht ist: Das Joint Venture wird neben der Lokalisierung der Batterieproduktion in Thailand auch eine Basis für den Batterieexport in andere Länder schaffen. Damit soll der südostasiatische Markt angesprochen werden, wie etwa die „CN EV Post“ schreibt.

Neben der reinen Montage von Batteriepacks und den vorgelagerten Modulen sollen dort auch Batteriemanagementsysteme integriert werden – sowohl für EV-Batterien als auch für stationäre Energiespeicher. Die Produktionskapazität wird jedoch nicht genannt.

cnevpost.com