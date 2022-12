Marquardt baut Werk für Batteriemanagementsysteme

Der Mechatronik-Spezialist Marquardt hat den Spatenstich für ein neues Werk am Erfurter Kreuz gesetzt, das Mitte 2024 mit der Produktion von Batteriemanagementsystemen für elektrisch betriebene Fahrzeuge beginnen soll. Zudem baut das Unternehmen seine Präsenz in Indien aus.

Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag in das neue Gebäude, in Maschinen und Anlagen. An seinem Thüringer Standort wird Marquardt in den nächsten drei Jahren mehr als 300 neue Arbeitsplätze schaffen. Für welche Kunden dort produziert werden soll, geht aus der Mitteilung jedoch nicht hervor.

Da die Produktionsstätte für die Batteriemanagementsysteme bereits das zweite Werk des Unternehmens am Erfurter Kreuz ist, will Marquardt ab 2025 rund 800 Menschen an dem Thüringer Standort beschäftigen. „Mit dem heutigen ersten Spatenstich für ein neues, hochmodernes Werk schreiben wir unsere Erfolgsgeschichte in Thüringen fort: Wir tätigen hier am Erfurter Kreuz die dritte Investition in nur vier Jahren und bauen im wahrsten Sinne des Wortes weiter an einer großen Zukunft“, sagt Harald Marquardt, der Vorsitzende des Vorstands der Marquardt Gruppe.

Im neuen Werk werden auf einer Gesamtfläche von über 20.000 Quadratmetern die Produktion, Logistik, Technik sowie Büro- und Sozialflächen untergebracht sein. Bei der Planung wurden laut der Mitteilung auch zahlreiche Umweltaspekte berücksichtigt: So werden eine energieeffiziente LED-Beleuchtung und eine Hybridheizanlage installiert; mit einer Photovoltaikanlage können künftig rund 30 Prozent des Gesamtenergiebedarfs abgedeckt werden.

Marquardt baut zudem seine Präsenz in Indien weiter aus. In Pune wurde Anfang des Monats ein neues Entwicklungszentrum eröffnet. Rund 450 Experten arbeiten dort unter anderem an neuen Lösungen für die E-Mobilität. Darüber hinaus beginnt das Unternehmen mit dem Bau eines neuen Produktionswerks bei Pune.

„Indien ist ein sehr schnell wachsender Markt und für unser künftiges Geschäft in Asien ein weiteres wichtiges Standbein. Bereits seit vielen Jahren entwickeln wir dort für renommierte Hersteller mechatronische Lösungen“, sagt Harald Marquardt. „Mit einem neuen Werk wollen wir den rasant steigenden Bedarf insbesondere der indischen Fahrzeughersteller noch besser bedienen und die Elektrifizierung der Mobilität mitgestalten.“

