Fastned nimmt erste 400-kW-Schnelllader von EVBox in Betrieb

Fastned und EVBox haben gemeinsam eine der ersten 400-kW-Schnellladesäulen in Europa installiert. Die HPC-Station namens EVBox Troniq Modular High-Power wird in einem Pilotprojekt getestet und ist ab sofort an der niederländischen Fastned-Station De Watering an der A 8 bei Oostzaan verfügbar.

Die Säule kann, sofern vom Fahrzeug unterstützt, eine Reichweite von 100 Kilometern in nur drei Minuten nachladen. Alternativ kann die Ladeleistung auch dynamisch von zwei Fahrzeugen gemeinsam genutzt werden, wobei jedem Fahrzeug beispielsweise 200 kW Leistung zugewiesen werden. Letzteres dürfte der deutlich häufigere Fall sein, da derzeit kein Serienfahrzeug mit 400 kW laden kann.

Die DC-Säule Troniq Modular hatte EVBox im Mai 2021 vorgestellt – mit bis zu 240 kW Ladeleistung. Bei der in De Watering installierten Säule handelt es sich um die weiterentwickelte Troniq Modular High-Power, die eben das Laden mit 400 kW oder 2×200 kW ermöglicht. Die Säule wurde entwickelt, um „Gebiete mit hohem Verkehrsaufkommen optimal zu bedienen“.

Dennoch ist die Troniq Modular High-Power noch nicht ausentwickelt: Fastned und EVBox haben ein Memorandum of Understanding (MoU) für eine nicht exklusive Partnerschaft unterzeichnet, um das Produkt weiter zu verbessern. Dabei werden von Fastned in der Mitteilung zum Beispiel die Bereiche Qualität, Benutzer:innenerfahrung, Wartungsfreundlichkeit, Betriebszeit und datengesteuerte Ladesäulenüberwachung genannt.

Fastned hatte bei dem Aufbau seines Schnellladenetzes zunächst unter anderem auf DC-Säulen von ABB gesetzt, zuletzt aber verstärkt auf den Alpitronic Hypercharger HYC300. Dieses Ladesäulen-Modell wird derzeit für neue Standorte genutzt, aber auch an bestehenden Standorten wurden die älteren 175-kW-Lader von ABB teilweise durch Hypercharger ersetzt.

EVBox wird Alpitronic aber nicht ersetzen. „Fastned wird weiterhin mit verschiedenen führenden Herstellern von Ladesäulen zusammenarbeiten, um seinen Kund:innen das bestmögliche Ladeerlebnis zu bieten, das den führenden Standards von Fastned hinsichtlich Kund:innenfreundlichkeit und Zuverlässigkeit entspricht“, heißt es in der Mitteilung.

– ANZEIGE –

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Fastned eine der ersten 400-kW-Ladesäulen in Europa im Rahmen unseres Early-Adopter-Programms zu installieren“, sagt Maurice van Riek, Chief Technology Officer bei EVBox. „Die 400-kW-Variante ist die nächste Evolutionsstufe unserer flexiblen und skalierbaren Troniq-Modular-Schnellladesäulenfamilie. Gemeinsam sind wir führend auf dem Weg, das Laden mit hoher Leistung verfügbar und die Elektromobilität noch zugänglicher zu machen.“

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit EVBox und die Erprobung dieser neuen Ladesäule, von der wir erwarten, dass sie die beste ihrer Klasse sein wird“, sagt Roland van der Put, Head of Charging Technology bei Fastned. „Wir sind bestrebt, die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Ladesäule kontinuierlich zu verbessern, um unseren Kund:innen das beste Erlebnis zu bieten und den Elektrofahrenden die größtmögliche Freiheit zu geben.“

fastnedcharging.com