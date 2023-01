Jidu Auto enthüllt E-Limousine Robo-02

Das chinesische Elektroauto-Joint-Venture Jidu Auto von Baidu und Geely hat seine ersten beiden Modelle vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein E-SUV und eine E-Limousine, die den Fokus auf das autonome Fahren legen sollen.

Der Robo-01 ist ein E-SUV mit zwei E-Motoren, die zusammen 400 kW leisten, und einem 100-kWh-Akku von CATL, der eine Reichweite von 600 km nach chinesischem Standard ermöglichen soll. Die Auslieferungen des Robo-01 sollen im Laufe des Jahres 2023 beginnen.

Der Robo-02 ist eine E-Limousine, zu der noch keine technischen Daten veröffentlicht wurden. Sollte die Limousine den Antrieb des SUV-Modells übernehmen, dürfte die Reichweite aufgrund der besseren Aerodynamik über der des SUV liegen.

Wie schon die Modellbezeichnungen der beiden Fahrzeuge nahelegen, soll es sich bei den Jidu-Modellen um Roboterautos handeln. Der E-Antrieb in Form der Hardware-Plattform SEA von Geely ist somit nur die Basis für die autonomen Fahrfunktionen und die Connectivity-Software, die Baidu beisteuern will. Ein Beispiel: Der Robo-02 hat anders als das E-SUV keine Türgriffe mehr – die Türen können per Sprachbefehl oder per Smartphone über eine Bluetooth-Verbindung geöffnet werden.









Weitere Infos zur Computer-Hardware für die Baidu-Software gibt es für den Robo-02 nicht. Der Robo-01 ist mit zwei Nvidia Orin X-Chips ausgestattet, die bis zu 508 TOPS Rechenleistung bieten. Das SUV verfügt außerdem über 31 Sensoren, darunter zwei Lidar-Einheiten, fünf Millimeterwellen-Radarsensoren, 12 Ultraschallradare und 12 HD-Kameras.

Baidu und Geely hatten vor rund einem Jahr angekündigt, insgesamt rund 400 Millionen US-Dollar in ihr Elektroauto-Joint-Venture Jidu Auto zu investieren. Der Robo-01 wird seit dem vergangenen Oktober in China angeboten und kostet in der limitierten „Lunar Edition“ 399.800 Yuan (derzeit 54.240 Euro).

cnevpost.com, jidu.cn