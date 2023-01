Norwegen: Hyundai vertreibt nur noch reine E-Autos

Hyundai verkauft seit dem 1. Januar 2023 in Norwegen nur noch reine Elektroautos. Seit 2020 bot der koreanische Hersteller dort bereits ausschließlich E-Autos und Plug-in-Hybride an. Ende 2022 verkaufte Hyundai in Norwegen dann die letzten PHEV und setzt nunmehr auf Strom pur.

Für Hyundai ist Norwegen der erste Markt weltweit, auf dem der Hersteller den Umstieg auf Batterie-elektrische Fahrzeuge realisiert. Der Schritt bot sich an: In den vergangenen Jahren machten E-Autos bereits mehr als 90 Prozent der Hyundai-Verkäufe in Norwegen aus. In 2022 waren es konkret 93 Prozent. Von 2020 bis 2022 hat der Autohersteller nach eigenen Angaben 25.000 Pkw in Norwegen ausgeliefert, von denen 92 Prozent vollelektrisch waren.

„Wir haben großes Vertrauen in unser Modellportfolio, und jetzt, wo wir den völlig neuen Ioniq 6 auf den Markt gebracht haben, ist die Zeit gekommen, auf dem norwegischen Markt nur noch reine Elektroautos zu verkaufen. Der Ioniq 5 und der Kona Electric gehören schon lange zu den beliebtesten Autos auf dem Markt, und wir sind zuversichtlich, dass unsere reinen Elektroautos uns auch in Zukunft Erfolg bringen werden“, sagt Thomas Rosvold, Geschäftsführer bei Hyundai Motor Norway.

Auch der norwegische Volkswagen-Importeur Møller Mobility Group will ab Januar 2024 nur noch Elektroautos importieren. Beide Akteure verabschieden sich damit schon früher von Verbrennungsmotoren als von Norwegens Regierung gefordert. Diese hat beschlossen, dass bei den Neuzulassungen ab Ende 2025 nur noch rein elektrische Pkw zugelassen sein sollen.

