Carl-Peter Forster wird Chairman bei StoreDot

Der Batterieentwickler StoreDot hat sich personell mit einem erfahrenen Automanager verstärkt. Carl-Peter Forster, der zuvor leitende Positionen bei Geely, Volvo, Tata Motors und BMW innehatte, wird von StoreDot mit sofortiger Wirkung zum Chairman ernannt.

Zusammen mit Forster will der israelische Batterieentwickler seine Beziehungen zur globalen Automobilindustrie ausbauen, wie es in der Mitteilung von StoreDot heißt. Forster solle dabei „strategische Führung“ bieten.

Forster verbrachte viele Jahre in leitenden Positionen im Ingenieurwesen bei BMW, wo er bis zum Produktionsvorstand aufstieg. Später war er unter anderem Europa-Präsident von GM, CEO von Tata Motors sowie Vorstandsmitglied bei Volvo Cars und auch Senior Advisor des Chairman der Geely Group.

„Wir freuen uns, dass jemand mit der Erfahrung von Carl-Peter Forster in dieser aufregenden Phase der Expansion von StoreDot zu uns stößt“, sagt CEO Doron Myersdorf. „Er verstärkt unser globales Führungsteam aus Experten, und wir freuen uns darauf, von seiner tadellosen Erfahrung und Einsicht in die Automobilindustrie zu profitieren.“

Forster selbst gibt an, StoreDot „seit einiger Zeit“ zu bewundern. „Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter von Elektrofahrzeugen und erkenne an, dass die Angst vor dem Laden derzeit ein großes Hindernis für eine echte Massenakzeptanz von Elektrofahrzeugen darstellt“, so der neue Chairman. „Daher ist die Arbeit, die Doron und sein Team leisten, um extrem schnell aufladbare Batterien in die Massenproduktion zu bringen, für unsere Branche von entscheidender Bedeutung. Ich freue mich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten und meine Erfahrung zu nutzen, um dabei zu helfen, diese außergewöhnliche Technologie auf den Markt zu bringen.“

StoreDot will 2024 extrem schnell ladende Batteriezellen auf den Markt bringen – in diesem Mai demonstrierten die Isrealis einen Ladevorgang auf 86 Prozent in zehn Minuten. Laut der Technologie-Roadmap „100inX“ soll in zehn Jahren Strom für 100 Meilen (oder 160 Kilometer) in nur zwei Minuten nachgeladen werden können. Im Oktober wurde verkündet, dass Pouchzellen in einem „produktionsbereiten Format“ die Marke von 1.000 Zyklen überschritten haben.

