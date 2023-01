BYD baut weitere Fabrik für Blade-Batterien

BYD hat mit dem Bau eines weiteren Werks für Elektroauto-Batterien in China begonnen. Die neue Produktionsstätte für Blade-Batterien entsteht in Xuzhou in der Provinz Jiangsu und soll im Dezember 2023 mit der Produktion beginnen.

Das Werk, das in zwei Phasen mit Gesamtinvestitionen von 10 Milliarden Yuan (1,4 Milliarden Euro) gebaut wird, wird in der ersten Phase auf 15 GWh Jahreskapazität ausgelegt. Die Grundsteinlegung fand laut dem WeChat-Account der lokalen Regierung bereits am 4. Januar 2023 statt.

In der ersten Phase soll exakt die Hälfte des Gesamtbudgets, also fünf Milliarden Yuan, investiert werden. Mit welcher Kapazität die ersten Produktionslinien im Dezember 2023 in Betrieb gehen sollen, ist nicht bekannt. Auch zum Zeitpunkt, zu dem die Phase 1 die angekündigten 15 GWh erreichen soll, gibt es keine näheren Angaben.

Bei der Blade-Batterie handelt es sich um LFP-Zellen in einem besonderen Formfaktor: Die Zellen sind sehr lang, womit sie an die Klinge eines Schwerts erinnern sollen. Bei der Blade-Batterie handelt es sich um eine Cell-to-Pack-Technologie: Die Zellen werden direkt in das Batteriepack verbaut und nicht erst in einzelnen Modulen gruppiert. Damit kann auf Pack-Ebene die Energiedichte erhöht werden.

Eine weitere neue Batteriefabrik von BYD in China entsteht wie berichtet in Wenzhou in der Provinz Zhejiang mit einer Jahreskapazität von 20 GWh und einem geplanten Produktionsstart in 2024.

Wie das Portal „CN EV Post“ unter Berufung auf Unternehmensdaten angibt, verfügte BYD zum Jahreswechsel über eine Produktionskapazität von 89,835 GWh – Ende 2021 waren es 37,921 GWh. Alleine im November und Dezember kamen demnach jeweils über elf GWh an Produktionskapazität hinzu.

cnevpost.com