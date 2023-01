GM will ab 2024 in Mexiko-Werk nur noch E-Autos bauen

General Motors will in seinem Werk im mexikanischen Ramos Arizpe ab 2024 ausschließlich Elektroautos produzieren. Das geht aus einem Tweet des Wirtschaftsministeriums Mexikos nach einem Treffen mit Vertretern von GM hervor.

Demnach hätten Vertreter des Unternehmens bei dem Treffen mit Wirtschaftsministerin Raquel Buenrostro angegeben, dass das Werk in Ramos Arizpe, Coahuila, „ab 2024 nur noch Elektrofahrzeuge produzieren wird“, wie es in dem Tweet heißt. In diesem Zuge sollen zudem 5.000 Arbeitsplätze entstehen.

General Motors hatte im vergangenen Jahr mit der Umrüstung des Werks in Ramos Arizpe für die Produktion von Elektroautos begonnen. Damals hieß es noch, dass die Fertigung von Verbrennern im alten Teil der Fabrik vorerst weiter laufen soll. Eine Bestätigung des Unternehmens für die Planänderung gibt es noch nicht, nur den Tweet des Ministeriums.

In dem mexikanischen Werk wird GM künftig die Chevrolet-Elektromodelle Blazer EV und Equinox EV bauen. Laut dem US-Portal „GM Authority“ könnte auch das Honda-Modell Prologue in dem Werk gebaut werden, da dieses Fahrzeug im Rahmen einer Kooperation ebenfalls auf der Ultium-Plattform von GM basiert.

Für die Verbrenner-Modelle – zumindest beim Equinox – muss das nicht zwangsläufig das komplette Aus bedeuten: Der Equinox läuft auch im ebenfalls in Mexiko gelegenen GM-Werk San Luis Potosi vom Band.

