Madison bestellt 46 E-Gelenkbusse bei New Flyer

Madison, die Hauptstadt des US-Bundesstaates Wisconsin, beschafft beim Hersteller New Flyer 46 Elektrobusse. Die E-Gelenkbusse des Typs Xcelsior Charge NG mit 60 Fuß (rund 18 Metern) Länge und Batteriepacks mit einer Kapazität von 410 kWh werden von der US-Regierung gefördert.

Die Fahrzeuge sollen laut der Mitteilung der New-Flyer-Muttergesellschaft NFI Group für den Betrieb im neuen East-West Bus Rapid Transit-System des Betreibers Metro Transit in Madison zum Einsatz kommen, das voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen wird.

„Metro Transit freut sich über die Partnerschaft mit New Flyer, um unsere ehrgeizigen BRT-Pläne Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Justin Stuhrenberg, General Manager, Metro Transit. „Die Erfolgsbilanz von New Flyer in Bezug auf Innovation, Qualitätsprodukte und pünktliche Lieferung gibt uns volles Vertrauen, dass sie ein vertrauenswürdiger Partner für das größte Infrastrukturprojekt sein werden, das die Stadt Madison jemals durchgeführt hat.“ Chris Stoddart, President, North American Bus and Coach bei NFI, ergänzt: „Diese 60-Fuß-Charge-NG-Busse werden die Treibhausgasemissionen sofort reduzieren, eine sauberere und nachhaltigere Mobilität ermöglichen und gleichzeitig einen schnelleren Transport mit hoher Kapazität in die Gemeinde City of Madison ermöglichen.“

Erst vor wenigen Tagen hatte New Flyer einen Großauftrag aus Kanada erhalten: Winnipeg Transit, die öffentliche Verkehrsgesellschaft in Winnipeg, hat mit New Flyer einen Rahmenvertrag für die Lieferung von bis zu 166 emissionsfreien Bussen unterzeichnet. Zudem hatte Pittsburgh Regional Transit (PRT) einen Rahmenvertrag über bis zu 157 Busse unterzeichnet, von denen jedoch nicht alle elektrisch sein sollen.

nfigroup.com