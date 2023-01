Winnipeg Transit nimmt New Flyer bis zu 166 E-Busse ab

Winnipeg Transit, die öffentliche Verkehrsgesellschaft in Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, hat mit New Flyer einen Rahmenvertrag für die Lieferung von bis zu 166 emissionsfreien Bussen unterzeichnet.

Der Vertrag umfasst feste Bestellungen für je acht Batterie- und Brennstoffzellenbusse sowie Optionen für bis zu 150 weitere emissionsfreie Busse in den kommenden vier Jahren. Fix geordert wurden im Einzelnen je vier Xcelsior Charge FC in zwölf und 18 Meter Länge sowie je vier Xcelsior Charge NG ebenfalls in zwölf- und 18-Meter-Ausführung. Die Beschaffung wird dabei durch das Canada Infrastructure Program bezuschusst.

Winnipeg Transit will seine Busflotte wie berichtet bis 2040 komplett elektrifizieren. Das Verkehrsunternehmen befördert nach eigenen Angaben jährlich mehr als 48 Millionen Fahrgäste. Bereits im April 2022 gab der ÖPNV-Betreiber an, bis zum Jahr 2027 insgesamt 110 Batterie- und Brennstoffzellenbusse in den Dienst stellen und damit rund 15 Prozent ihrer Busflotte elektrifizieren zu wollen. Der nun unterschriebene Fünfjahresvertrag geht über dieses Ziel noch hinaus.

2021 hatte sich Winnipeg Transit um eine Förderung aus dem oben genannten Programm Investing in Canada Infrastructure beworben. Zum Förderumfang wird in der aktuellen Mitteilung keine Stellung genommen. Im April hieß es aber, dass bei einem positiven Bescheid der Bund bis zu 40 Prozent der Kosten, die Provinz Manitoba 30 Prozent und die Stadt Winnipeg den Rest übernehmen werde.

Die Partnerschaft zwischen New-Flyer-Mutterkonzern NFI und Winnipeg Transit besteht bereits seit 35 Jahren. Man habe seit 1987 mehr als 1.560 Busse an Winnipeg Transit geliefert, teilt NFI mit. „Wir sind nun stolz darauf, der Behörde den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft durch unsere effizienten, Batterie-elektrischen Busse mit hoher Reichweite und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobusse für gesündere Gemeinden in Manitoba zu ermöglichen.“

