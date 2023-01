Busitalia ordert bei Iveco bis zu 150 Elektrobusse

Der ÖPNV-Betreiber Busitalia hat mit Iveco Bus einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 150 vollelektrischen Stadtbussen des Typs E-Way unterzeichnet. Die Auslieferungen in mehrere italienische Städte sind für den Zeitraum zwischen 2023 und 2025 geplant.

In einem ersten Schritt sollen 18 Bus-Exemplare im Juli 2023 in den Kommunen Padua und Rovigo eintreffen. Laut der Iveco-Gruppe handelt es sich um den bisher größten Auftrag für E-Way-Stadtbusse aus Italien. Beim Auftraggeber Busitalia handelt es sich um eine Tochter der FS Italiane Group, die hauptsächlich öffentliche Nahverkehrsdienste betreibt. Zu der Bestellung präzisiert Iveco lediglich, dass zwölf Meter lange Busse mit Klimaanlage, USB-Steckern, speziellen Bereichen für Rollstuhlfahrer und einem Kamerasystem geliefert werden, die auf Ladevorgänge über Nacht ausgelegt sein werden.

Laut Iveco sind aktuell 800 Exemplare des E-Way im Straßeneinsatz. In Deutschland bietet der Hersteller das Modell seit 2020 in vier Längen an. Die Fahrzeuge entstehen bei der CNH-Industrial-Konzernschwester Heuliez in Frankreich und basieren auf deren GX-Elec-Baureihe. Konkret wird der E-Way in zwei Midi-, einer Standard- und einer Gelenkbus-Ausführung angeboten.

Bei dem Standard-Bus mit zwölf Metern Länge ist neben dem vom Busitalia favorisierten kabelgebundenen Depot-Laden optional auch eine Schnellladung über einen Pantographen erhältlich. Bei der CCS-Ladelösung dauert ein Ladevorgang zwischen drei und fünf Stunden, je nach gewähltem Batteriepaket. Dieses wird beim E-Way 12M mit einer Kapazität von 280 kWh, 315 kWh, 350 kWh oder 385 kWh angeboten. Damit sollen bis zu 300 Kilometer möglich sein. Welche Batteriekonfiguration im oben genannten Rahmenvertrag vereinbart wurde, ist nicht bekannt.

media.ivecogroup.com