eMobility update: Ram zeigt Elektro-Pickup / Details zur Macan-Batterie / Tesla Service Center

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie herausgepickt: Porsche nennt Details zu Macan-Batterie ++ Tesla eröffnet Service Center in Heilbronn ++ Ram zeigt elektrischen Pickup ++ Mercedes produziert E-Transporter global ++ EnBW eröffnet gleich fünf HPC-Anlagen ++

#1 – Porsche nennt Details zu Macan-Batterie

Porsche hat viele technische Details zum kommenden rein elektrischen Macan veröffentlicht. So wird der Akku in dem vollelektrischen Kompakt-SUV mit einer Gesamtkapazität von rund 100 Kilowattstunden aus zwölf Modulen mit prismatischen Zellen bestehen. Wie viel von der Batterie netto nutzbar ist, bleibt weiterhin offen.

#2 – Tesla eröffnet Service Center in Heilbronn

Tesla hat seinen ersten Standort in Heilbronn eröffnet. Die neue Niederlassung für Vertrieb und Fahrzeugwartung im Stadtteil Sontheim verstärkt gezielt Teslas Präsenz in Baden-Württemberg. Der Standort soll es Kunden und Interessenten aus dem Großraum Heilbronn ermöglichen, lokalen Zugang zu Werkstatt, Beratung und Testfahrten zu erhalten.

#3 – CES: Ram zeigt E-Pickup Ram 1500 BEV

Ram Truck, die US-Nutzfahrzeug-Tochter von Stellantis, gibt auf der CES mit dem Ram 1500 Revolution BEV Concept einen Ausblick auf ihren rein elektrischen Pickup-Truck. Der soll 2024 als Ram 1500 BEV auf den US-Markt rollen. Der E-Pickup von Ram baut auf einer Plattform von Stellantis auf und nutzt zwei elektrische Antriebsmodule an Vorder- und Hinterachse.

#4 – Mercedes produziert E-Transporter global

Mercedes-Benz Vans will die neue Elektro-Plattform VAN.EA ab 2025 auf drei Kontinenten produzieren und ausrollen. Damit soll die steigende Nachfrage nach Elektro-Transportern bedient werden – auch wenn das Segment laut den Mercedes-Planungen auf absehbare Zeit nicht komplett elektrisch wird. Gebaut werden sollen leichte Nutzfahrzeuge elektrischer Art also künftig auch in den USA und in China.

#5 – EnBW eröffnet fünf weitere HPC-Anlagen

Die EnBW hat zu Jahresbeginn gleich fünf neue Schnellladeparks in Betrieb genommen. Mit bis zu 16 DC-Ladepunkten je Standort ergänzen die Anlagen das EnBW-Hypernetz in verschiedenen Teilen Deutschlands. In den kommenden Wochen und Monaten sollen rund 200 weitere Lade-Standorte der EnBW in Betrieb gehen – nicht alle sind aber so groß wie die fünf frischen HPC-Parks.

