VWN: Elektrischer T6.1 eingestellt / Abt bietet E-UmrÃ¼st-Kit

Weil der T6.1 von Volkswagen Nutzfahrzeuge nicht mehr als E-Transporter bestellbar ist, bietet Abt e-Line nun den Umbau gebrauchter T6.1 auf Batterieantrieb an. Der Preis für das Umbau-Kit beträgt 19.900 Euro netto, Einbau und Zulassung kosten je nach Basisfahrzeug ab 3.950 Euro netto.

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat die Produktion des Abt e-Transporter 6.1 eingestellt. Denn: „Nach rund 4.500 erfolgreich für Volkswagen Nutzfahrzeuge in Serie gefertigten Exemplaren war dieses Projekt planmäßig abgeschlossen und das vereinbarte Volumen erreicht“, teilt Abt e-Line in einer uns per E-Mail vorliegenden Pressenotiz mit. Gefertigt wurde der E-Ableger seit 2020. In Hannover teilte sich der T6.1 mit dem ID. Buzz, ID. Buzz Cargo und T7 Multivan in einigen Produktionsabschnitten ein Band. Da ID. Buzz und T7 für Privatkunden eher näher an den Pkw rücken und der ID. Buzz Cargo bei Stauraum und Flexibilität für Sonderaufbauten nicht an den T6.1 heranreicht, soll nun neben der weiterhin erhältlichen Verbrennerversion eine E-Umrüstlösung auf den Markt kommen.

Dazu greift der Konzern auf die Allgäuer Tochter Abt e-Line zurück. Sie soll den Umbau von Bestandsfahrzeugen auf Batterie-elektrischen Antrieb für die oben genannten Preise verantworten. „Diese Maßnahme ist nicht nur besonders nachhaltig, weil deutlich weniger CO2-Emissionen als beim Neubau entstehen, sondern hat für die Kunden zahlreiche Vorteile“, erläutert Eric Plekkepoel, CEO der Abt e-Line GmbH. So könnten anders als beim Abt e-Transporter 6.1, der nur in bestimmten Karosserievarianten angeboten wurde, fast alle Modelle umgerüstet werden – egal ob langer oder kurzer Radstand, mit Hochdach oder ohne, Pritschenmodelle oder Fahrgestelle mit Sonderaufbauten.

















Es muss sich laut Abt e-Line beim Basisfahrzeug lediglich um einen Diesel mit DSG-Getriebe handeln. Die technischen Eckdaten entsprechen nach der Umrüstung dann denen des Abt e-Transporters 6.1. Dessen Reichweite beträgt zwischen 105 und 138 km nach WLTP, wobei diese je nach Aufbau und Gewicht bei der Umrüstung leicht abweichen kann. Dies gilt auch für den Verbrauch, der beim Komplettfahrzeug je nach Ausführung zwischen 27,0 und 35,8 kWh/100 km lag. Dank der relativ kompakten Batterie mit einer Kapazität von 37,3 kWh (brutto) bleibt die Fahrzeug-Nutzbarkeit laut Abt e-Line ohne Einschränkungen erhalten.

Die Spitzenleistung des Antriebs beträgt 83 kW, das maximale Drehmoment 200 Nm und die Höchstgeschwindigkeit 90 oder optional 120 km/h. Die vollständige Ladezeit beziffern die Allgäuer bei 7,2 kW AC-Ladeleistung auf rund 5,5 Stunden und bei 50 kW DC auf rund 45 Minuten (bis 80 Prozent SoC). Die Wartung könne bei Abt e-Line oder bei einem von 300 Servicepartnern von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Deutschland erfolgen.

Besonders interessant ist dem Hersteller zufolge der Umbau bei Fahrzeugen mit teuren Um- oder Aufbauten wie Müllautos, Kipper, Kühltransporter oder Hubsteiger oder bei VW T6.1, die ohnehin einen Austauschmotor benötigen. Als weiteren Vorteil bezeichnet Abt die schnelle Verfügbarkeit: „Der Umbau erfolgt bei uns in nur wenigen Tagen“, so Plekkepoel: „Ist ein passendes Fahrzeug für die Umrüstung nicht vorhanden, ist der Gebrauchtmarkt eine interessante Option mit schneller Verfügbarkeit.“

Quelle: Infos per E-Mail