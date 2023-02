Xpeng verpflichtet Great-Wall-Managerin für Vertrieb

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat sich personell mit einer erfahrenen Automobilmanagerin verstärkt. Fengying Wang ist seit dem 30. Januar als Präsidentin für Xpeng tätig, wo sie für die Produktplanung und den zuletzt schwächelnden Vertrieb verantwortlich sein wird.

In dieser Funktion wird sie direkt an He Xiaopeng, den Vorsitzenden und CEO des Unternehmens, berichten. Fengying Wang arbeitete zuvor über 30 Jahre lang beim chinesischen Autokonzern Great Wall Motor und hat sich dort über Funktionen im Vertrieb bis hin zu verschiedenen Führungspositionen hochgearbeitet. Wang genießt in der chinesischen Autobranche einen exzellenten Ruf.

Die Jahreszahlen für 2022 liegen zwar noch nicht vor, bei der Bekanntgabe der Q3-Zahlen hatte sich aber schon abgezeichnet, dass Xpeng eine schwache zweite Jahreshälfte durchlebt. Im dritten Quartal ging etwa der Absatz im Vergleich zum Q2 deutlich zurück, besonders das technisch zum großen P7 weiterentwickelte Modell P5 musste Rückgänge verzeichnen.

Erste neue Modelle sind aber schon im Vorlauf: Xpeng plant wie berichtet in diesem Jahr in China zwei neue und drei überarbeitete Modelle. In Europa steht die Einführung von zwei weiteren Modellen kurz bevor – offenbar die große Limousine P7 und das große E-SUV G9. In China soll hingegen unter anderem der G7, ein E-SUV-Coupé, debütieren.

„Ihre Führungsqualitäten und ihr Fachwissen haben entscheidend dazu beigetragen, die Entwicklung einiger der erfolgreichsten Autoprodukte voranzutreiben, was ihr eine bemerkenswerte Anerkennung in der Branche eingebracht hat“, sagt He Xiaopeng. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Wang, um unser Produktportfolio weiter zu verbessern und ihre herausragende Erfahrung und ihr fundiertes Branchenwissen zu nutzen, um den Übergang zu intelligenten Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.“

In China gab es übrigens bereits vor einigen Wochen Gerüchte rund um einen Wechsel von Wang zu Xpeng. Damals hieß es aber noch, die Great-Wall-Managerin solle He Xiaopeng als CEO ersetzen. Soweit ist es nun (noch) nicht gekommen.

