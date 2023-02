Volvo Cars verpflichtet Jeremy Offer als Designchef

Volvo Cars hat einen neuen Designchef verpflichtet. Jeremy Offer kommt vom britischen Elektrofahrzeug-Entwickler Arrival zu Volvo und wird dort zum 1. Mai 2023 als Nachfolger von Robin Page die Position des Global Head of Design übernehmen.

Jeremy Offer bringt einer Mitteilung von Volvo Cars zufolge 35 Jahre Designerfahrung in verschiedenen Branchen mit und leitet ab Mai weltweit das Design künftiger Volvo-Modelle, bei denen es sich de facto vor allem um Elektromodelle handelt. Der noch aktuelle Designchef Robin Page wird als Senior Advisor bei Volvo Cars bleiben. Der zu Geely gehörende Hersteller gibt außerdem an, dass Jeremy Offer in seiner Position künftig an Vorstandsvorsitzenden Jim Rowan berichten und Teil des Group Management Teams sein wird.

Volvo Cars will bekanntlich ab 2030 nur noch reine Elektroautos verkaufen und plant wie berichtet Insider-Angaben nach alleine bis 2026 mindestens sechs neue E-Modelle. Der neue Designchef wird also viel Arbeit haben. Offer leitete zuletzt als Senior Vice President und Chief Design Officer das Designteam des kriselnden britischen Elektrofahrzeug-Entwicklers Arrival und war dort für Fahrzeugprogramme, Komponenten, Marken und Nutzererfahrung zuständig. Bevor er zu Arrival kam, war Offer Leiter des Industriedesigns und Teil des Senior Management Teams beim globalen Beratungsunternehmen EPAM.

„Ich freue mich sehr, Jeremy bei Volvo Cars willkommen zu heißen“, wird Volvo-Cars-Geschäftsführer Jim Rowan in der Mitteilung zitiert. „Er bringt eine starke Führungspersönlichkeit und eine Fülle von Design-Erfahrungen mit, die von Elektrofahrzeugen und Industriedesign bis hin zu digitalen Produkten und Dienstleistungen reichen – alles wichtige Voraussetzungen für den Übergang von Volvo Cars in eine Zukunft mit sicheren, vollelektrischen Autos, die durch ihre Software definiert werden.“

media.volvocars.com