Volvo plant wohl zwei E-Limousinen

Volvo Cars will offenbar auch seine Limousinen-Modelle S60 und S90 zu reinen E-Autos machen. Laut einem Agenturbericht sind die beiden Elektro-Limousinen der Mittel- und Oberklasse Teil eines Plans, bis 2026 insgesamt sechs neue Elektromodelle auf den Markt zu bringen.

Das berichtet Reuters unter Berufung auf zwei in die Pläne eingeweihte Personen. In diesen sechs Modellen sind der bereits vorgestellte EX90 und das bestätigte, neue Elektro-Einstiegsmodell EX30 sowie der Volvo-Ableger des Elektro-Vans 009 der ebenfalls zum Geely-Konzern gehörenden Marke Zeekr und auch der rein elektrische Nachfolger des XC60 bereits eingerechnet. Die BEV-Nachfolger der Modelle S60 und S90 würden dann die E-Premieren fünf und sechs.

Bisher basierten die Volvo-Modelle S60, XC60, S90 und XC90 (sowie die Kombi-Modelle V60 und V90 mit ungewisser Elektro-Zukunft) auf der sogenannten SPA-Plattform von Volvo. Der neue EX90 wird nun auf der für reine E-Fahrzeuge weiterentwickelten SPA2 basieren – wie auch der Polestar 3. Ob allerdings auch der elektrische S90 die Plattform des EX90 nutzen wird, ist derzeit nicht bestätigt.

Stattdessen berichtet Reuters unter Berufung auf seine Informanten, dass die Entwicklung der E-Limousinen und des E-Vans in das Volvo-eigene Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai verlagert wurde. Dieses sei kürzlich in ein neues und größeres Gebäude in Shanghai umgezogen. Zudem sei die Anzahl der Mitarbeitenden des Designteams auf etwa 60 Personen verdreifacht worden.

Zumindest der Elektro-Van wird als Ableger des Zeekr 009 nicht auf der SPA2, sondern auf der SEA von Geely basieren. Es wird aber nicht erwähnt, ob die Volvo-Entwickler in Shanghai die genannten Modelle auf zwei unterschiedlichen Plattformen planen oder nur auf die SEA setzen. Übrigens: Auch der EX30 wird die SEA nutzen und bei der Technik wohl einige Elemente des Smart #1 übernehmen.

Bestätigt sind diese Angaben von Volvo-Seite aus nicht. Der Hintergrund der Entwicklung in Shanghai ist aber laut Reuters, dass Volvo auf Kundentrends in Asien eingehen wolle, um dort seinen Absatz zu steigern – daher auch die aus europäischer Sicht ungewöhnliche Überlegung eines elektrischen Premium-Vans von Volvo. Die Fahrzeuge aus dem Volvo-Kernportfolio – also auch der S60 und S90 – sollen aber dem etablierten Marken-Design folgen.

Volvo Cars will wie berichtet ab 2030 nur noch reine Elektroautos verkaufen.

