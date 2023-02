eMobility update: Jeep Avenger kommt im März / BMW baut E-Autos in Mexiko / Rewe testet H2-Lkw

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zu den News und Highlights der Elektromobilität! Folgende Themen haben wir heute für Sie aufbereitet: BMW baut E-Autos auch in Mexiko ++ Technotrans baut Thermomanagement-Produktion aus ++ Jeep Avenger geht in Serienproduktion ++ Rewe erprobt Wasserstoff-Lkw ++ Netflix und Marvel zeigen mehr Elektroautos ++

#1 – BMW: E-Autos der Neuen Klasse aus Mexiko

BMW wird ab 2027 auch in Mexiko Elektroautos der Neuen Klasse produzieren. Der Autobauer hat dazu nun Investitionen in Höhe von 800 Millionen Euro in sein Werk in San Luis Potosi angekündigt. BMW bestätigt damit jetzt ein entsprechendes Gerücht vom Juli 2022.

#2 – Thermomanagement-Systeme aus Bielefeld

Auch in Deutschland geht’s voran: Der Technologiekonzern Technotrans wird dort am 1. März einen neuen Produktionsstandort im Stadtteil Brockhagen in Betrieb nehmen. Das Werk wird primär Thermomanagement-Systeme für Anwendungen in der Elektromobilität fertigen.

#3 – Serienproduktion des Jeep Avenger gestartet

Der Mehrmarken-Konzern Stellantis hat mit der Serienproduktion des Jeep Avenger begonnen. Das erste Elektro-Modell der Marke Jeep läuft jetzt im polnischen Stellantis-Werk Tychy vom Band. Das erste Exemplar ist am 31. Januar produziert worden. Dabei handelt es sich um einen gelben Avenger mit schwarzem Dach – also jene Farbkombination, die Jeep seit der Vorstellung Mitte Oktober 2022 für die meisten seiner Pressebilder verwendet hatte.

#4 – Rewe erprobt Hyundais H2-Lkw Xcient

Rewe setzt seinen ersten eigenen Wasserstoff-Lkw ein. Der Hyundai Xcient Fuel Cell ist Ende Januar zum ersten Mal vom Gelände des Logistikzentrums der Rewe Region West in Köln-Langel gerollt. Mit einer zugehörigen Kühlzelle kann der Truck auch Kühl- oder Tiefkühlprodukte ausliefern.

#5 – Netflix und Marvel setzen auf Elektroautos

Elektroautos finden zunehmend auch in Filmen und Serien Verbreitung. So hat der Streaming-Riese Netflix nun angekündigt, die Präsenz von E-Fahrzeugen in den selbst produzierten Shows und Filmen zu erhöhen. Den Anfang macht eine Kooperation mit General Motors.

