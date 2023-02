Rewe erprobt Hyundais Wasserstoff-Lkw Xcient

Rewe setzt seinen ersten eigenen Wasserstoff-Lkw ein. Der Hyundai Xcient Fuel Cell ist Ende Januar zum ersten Mal vom Gelände des Logistikzentrums der Rewe Region West in Köln-Langel gerollt. Mit einer zugehörigen Kühlzelle kann der H2-Lkw auch Kühl- oder Tiefkühlprodukte ausliefern.

Das Fahrzeug kommt auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 27 Tonnen, 18 Europaletten-Stellplätze und eine Reichweite von rund 400 Kilometern. Der Verbrauch liegt laut der Rewe Group bei etwa acht Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer, die Betankung erfolge mit grünem Wasserstoff an nahe gelegenen H2-Tankstellen. Eine Vollbetankung mit 32 Kilogramm Wasserstoff dauert dem Unternehmen zufolge rund elf Minuten.

Hyundai Motor hatte Mitte 2022 den Export seines Brennstoffzellen-Lkw Xcient nach Deutschland angekündigt. Zu jenem Zeitpunkt hatten bereits sieben deutsche Unternehmen zugesagt, 27 Exemplare des Fahrzeugs in den Flottendienst stellen zu wollen. Namentlich genannt wurden die Firmen seinerzeit nicht. Nun ist aber klar: Neben Dachser und Hylane ist Rewe der dritte namentlich bekannte deutsche Nutzer des Xcient. Die deutsche Straßenzulassung erhielt das Modell im November.

„Wir freuen uns auf das neue Fahrzeug und sind sehr stolz darauf, unsere Erfahrungen in das gesamte Projekt der Rewe Group einbringen zu können“, sagt Eric Berendonk, Technikleiter der Rewe-Logistikregion West. „Dies ist ein weiterer Schritt in unserer zukunftsweisenden Unternehmenspolitik.“ Rewe führt nach eigenen Angaben im laufenden Jahr diverse Tests zu alternativen Antriebsformen durch. Die Ergebnisse sollen die Basis für die zukünftigen Entscheidungen bei den Flottenbeschaffungen sein. Bis 2040 will die Konzerngruppe auf Unternehmensebene klimaneutral sein.

Der Xcient Fuel Cell ist laut Hyundai speziell auf die Anforderungen von gewerblichen Flottenkunden zugeschnitten. Ausgestattet ist das Modell mit einem 350-kW-Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von 2.237 Nm. Zudem ist ein 180-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem mit zwei 90-kW-Brennstoffzellenstacks verbaut. Sieben Wasserstofftanks – die Betankung soll je nach Umgebungstemperatur etwa acht bis 20 Minuten dauern – bieten zusammen eine Speicherkapazität von rund 32 Kilogramm Kraftstoff. Ein 72-kWh-Batteriesatz aus drei Batterien dient als zusätzliche Energiequelle. Die maximale Reichweite gibt das Unternehmen wie oben erwähnt mit 400 Kilometern an.

rewe-group.com