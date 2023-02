Netflix und Marvel setzen auf Elektroautos

Elektroautos finden zunehmend auch in Filmen und Serien Verbreitung. Der Streaming-Riese Netflix hat angekündigt, die Präsenz von E-Fahrzeugen in selbst produzierten Shows und Filmen zu erhöhen. Den Anfang macht eine Kooperation mit General Motors. Auch VW platziert seine E-Autos in Filmen.

Im Laufe des nächsten Jahres werden die GM-Elektromodelle Chevrolet Bolt EUV, GMC Hummer EV Pickup und Cadillac Lyriq in ausgewählten Netflix-Produktionen zu sehen sein, darunter „Love is Blind“, „Queer Eye“ und „Unstable“.

Auch Volkswagen nutzt einen Film als Werbeplattform: Der VW ID.4 wird im Marvel-Film „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ zu sehen sein, der Mitte Februar weltweit in die Kinos kommt.

Auch BMW hatte seinen iX3 vor einiger Zeit in einem Hollywood-Film platziert. Und auch Spiderman ist bereits elektrisch gefahren – einen Hyundai Ioniq 5.

