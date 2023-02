Faraday Future sichert sich wohl Kapital für FF-91-Produktion

Das kalifornische E-Auto-Startup Faraday Future hat nach eigenen Angaben nun genug Kapital gesichert, um die Produktion seines Debütmodells FF 91 Ende März 2023 zu starten. Dabei geht es um Finanzierungszusagen von 135 Millionen Dollar.

Das Unternehmen gab den Abschluss endgültiger Vereinbarungen für Finanzierungszusagen in Höhe von umgerechnet 126 Millionen Euro in Form besicherter Wandelschuldverschreibungen bekannt. Damit soll die Produktion des Debütmodells nun noch in diesem Quartal anlaufen können, so die aktuelle Ankündigung.

Sollte es tatsächlich so kommen, wäre das ein Lichtblick für das lange Zeit kriselnde Elektroauto-Startup. Im Juli 2022 hieß es noch, dass man den Produktionsstart des FF 91 mangels Kapital verschiebe – auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr. Im November musste das Unternehmen dann nicht nur einräumen, dass es immer noch nicht gelungen war, das nötige Kapital zu beschaffen (woraus eine weitere Verschiebung auf Ende März resultierte), sondern zweifelte sogar an der eigenen Fähigkeit, ohne externe Gelder den Betrieb fortsetzen zu können. Mitte November lagen nur noch 369 Vorbestellungen für den FF 91 vor. Ende November hatte Faraday Future dann Carsten Breitfeld als CEO des Unternehmens abgesetzt.

An der aktuellen Finanzierung sind unter anderem Unternehmen der Investment-Gesellschaften ATW Partners und Acuitas Capital beteiligt. Zuvor konnte Faraday bereits eine Vorauszahlung von Senyun International in Höhe von zehn Millionen Dollar erhalten. Das Unternehmen räumt aber selbst ein, dass die Produktion nur dann im März anlaufen kann, wenn die nun zugesagten Mittel auch rechtzeitig eingehen.

Unabhängig davon hat das Unternehmen eine außerordentliche Aktionärsversammlung für den 28. Februar 2023 angesetzt. Dabei soll unter anderem über eine „Erhöhung der genehmigten Anteile der Faraday Future-Stammaktien der Klasse A“ abgestimmt werden. Das soll, sofern die Aktionäre zustimmen, „den Weg für zusätzliche zukünftige Finanzierungen ebnen, um die Lieferungen von FF 91 Futurist und die anderen strategischen Ziele des Unternehmens bestmöglich zu unterstützen“.

Faraday Future wurde 2014 gegründet und wollte den ersten Plänen zufolge den FF 91 bereits ab 2018 bauen und ausliefern. Aufgrund mehrerer Probleme mit dem Fahrzeug und Investoren musste die Auslieferung mehrmals verschoben werden.

