Shyft Group lässt Blue-Arc-Lieferwagen in Michigan bauen

Der US-amerikanische Fahrzeughersteller Shyft will 16 Millionen Dollar in sein Werk in Charlotte in Michigan investieren, um dort zukünftig auch die Nutzfahrzeuge seiner Marke Blue Arc EV Solution vom Band rollen zu lassen.

In dem Werk sind derzeit sieben Produktionslinien angesiedelt, einschließlich begehbarer Lieferwagen, Wohnmobil-Fahrgestelle und Fahrgestelle für Arbeitsfahrzeuge. Mit der Erweiterung und Modernisierung des Werks kann die Shyft Group dort bis zu 3.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr bauen.

Der Ausbau der Produktionsstätte in Charlotte wird durch Co-Investitionen und Geschäftsanreize der Stadt Charlotte, der Lansing Economic Area Partnership (LEAP) und der Michigan Economic Development Corporation (MEDC) unterstützt. „Dass Charlotte die Heimat dieses wichtigen kommerziellen Segments des E-Fahrzeugmarktes sein wird, ist eine fantastische Nachricht“, sagt Charlotte-Bürgermeister Michael Armitage.

Blue Arc EV hat ein skalierbares Design für seine Lieferwagen entwickelt, die in Konfigurationen der Klassen 3 bis 5 mit einer Aufbaulänge von 12 bis 22 Fuß erhältlich sind. Laut dem Unternehmen wurde die Flotte insbesondere mit Blick auf die letzte Meile, also der Paket- und Warenzustellung zum Endkunden, entwickelt.

Der Akku kommt aus dem Hause Proterra. Der US-Hersteller liefert sein Batteriesystem der H-Serie, dem Lieferwagen eine Reichweite von 150 bis 175 Meilen, also circa 24 bis 280 Kilometern. Modelle mit zusätzlichen Batterien und somit höheren Reichweiten sind erhältlich.

Die Produktion der ersten Blue-Arc-Lieferwagen soll Mitte 2023 beginnen. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr bereits eine Vorbestellung der Randy Marion Automotive Group für 2.000 E-Lieferwagen der US-Fahrzeugklassen 3, 4 und 5 erhalten.

