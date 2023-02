Bund fördert E-Bus-Lader bei eMIS-Kunden

Die eMIS Deutschland GmbH, die E-Busse und Ladeinfrastruktur zur Miete anbietet, hat vom Bundesverkehrsministerium Fördermittel für Lade- und Wartungsinfrastruktur erhalten. Die maximale Zuwendung beträgt rund 4 Millionen Euro. Der Bund fördert damit die Ladetechnik für etwa 150 E-Busse im ÖPNV.

Die Förderung ist in der Hinsicht bemerkenswert, da eMIS selbst kein ÖPNV-Betreiber ist. Das Unternehmen schafft jedoch die Fahrzeuge an, die dann von den Mietkunden im ÖPNV eingesetzt werden – und hat somit die Anschaffungskosten zu tragen. Im vergangenen Jahr hatte eMIS vom BMDV bereits Fördermittel für die rund 150 Elektrobusse in Höhe von insgesamt 42,4 Millionen Euro erhalten. Die Gesamtförderung für eMIS beläuft sich somit auf etwas mehr als 46 Millionen Euro.

Die eMIS wird nach eigenen Angaben die erhaltenen Fördergelder „in vollem Umfang“ an ihre Kunden weitergeben – sowohl jene für die E-Busse als auch nun für die Ladeinfrastruktur. Da eMIS die Fahrzeuge und die nötige Infrastruktur anschafft und vermietet, entstehen den ÖPNV-Betreibern, die das Angebot nutzen, keine Investitionskosten, sondern nur die laufenden Monatsraten. Das Unternehmen gibt an, dass das Mietmodell „auch Betreibern außerhalb der Ballungsräume den Umstieg von Diesel- auf Elektroantrieb“ erleichtere.

Neben der Hardware liefert eMIS den ÖPNV-Kunden auch sauberen Strom aus eigener Erzeugung – eMIS verfügt laut der Mitteilung über eigene Solar- und Windparks. Die Ladestationen sind mit einem „strommarktoptimierten Energiemanagement“ verbunden und sollen so dafür sorgen, dass die Stromkosten für den Kunden kalkulierbar bleiben, wie eMIS mitteilt.

„Unser Angebot ist ein Rundum-sorglos-Paket für den ÖPNV“, sagt Ulrich Lewandowski, Mitglied der Geschäftsleitung. „Wir vermieten dem Betreiber Busse seiner Wahl sowie bidirektionale Ladetechnik, installieren Hardware und Energiemanagement. Inbegriffen sind Strom aus erneuerbaren Energien, Bauleistungen sowie Wartung und Service.“

Quelle: Info per E-Mail