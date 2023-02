Toyota senkt Preis für bZ4X in China

Toyota hat den Preis für sein Elektro-SUV bZ4X in China deutlich reduziert – nur vier Monate nach dem offiziellen Verkaufsstart. Der Schritt gilt als Reaktion auf die von Tesla im Januar angestoßene Preissenkungswelle.

GAC Toyota gibt bekannt, dass der Preis des bZ4X um 30.000 Yuan (4.105 Euro) gesenkt wurde, wodurch der Startpreis statt 199.800 nun nur noch 169.800 Yuan beträgt. Oder umgerechnet ist der Preis von 27.340 Euro auf 23.240 Euro gesunken.

Laut der „CN EV Post“ sprach der Hersteller in dem Post auf seinem WeChat-Account zwar von einem zeitlich begrenzten Angebot, gab aber nicht an, wie lange dieses Angebot verfügbar ist. Das End-Datum ist bei einem zeitlich begrenzten Angebot jedoch eine wichtige Information.

Die deutlich niedrigeren Preise in China lassen sich übrigens nicht mit den Angeboten in Europa vergleichen – da es sich um unterschiedliche Antriebe handelt. In Deutschland ist der bZ4X zu Preisen ab 47.490 Euro vor Förderung erhältlich und verfügt über eine 71,4 kWh große Batterie. Das Basismodell in China umfasst zwar auch einen 150 kW starken Frontantrieb, hat dabei aber nur eine 50,3 kWh große Batterie. Optional sind hier 66,7 kWh erhältlich.

Toyota ist der nächste Hersteller, der offenbar auf die von Tesla im Januar angestoßene Preissenkungswelle reagiert, als zum Beispiel das Model Y je nach Antrieb zwischen 29.000 und 48.000 Yuan günstiger wurde. Unter anderem hatte in China auch Xpeng nachgezogen.

cnevpost.com