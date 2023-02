Mercedes bringt ersten Maybach als Plug-in-Hybrid

Mercedes-Maybach führt sein erstes Modell mit Plug-in-Hybridantrieb ein. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um die Maybach-Variante des bekannten Plug-in-Hybrids der Mercedes S-Klasse. Das erste vollelektrische Modell von Maybach soll ebenfalls noch 2023 präsentiert werden.

Zunächst aber der Plug-in-Hybrid: Der nun vorgestellte Mercedes-Maybach S 580 e bietet eine rein elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Zur Systemleistung von 375 kW steuert der Elektromotor 110 kW bei. Die Leistungsdaten überraschen kaum, da der 2021 vorgestellte Mercedes-Benz S 580 e exakt den gleichen Antrieb nutzt. Bei dem Verbrenner handelt es sich um einen 270 kW starken Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum.

Für das dreiphasige Laden am Wechselstromnetz ist serienmäßig ein 11-kW-Ladegerät an Bord. Etwas überraschend: Wie in der regulären Version des S 580 e ist auch im Maybach der 60 kW starke DC-Lader nur optional erhältlich und gehört bei dem Luxus-Topmodell nicht zum Serienumfang. Damit soll die Aufladung der Batterie rund 30 Minuten dauern.

Die Maybach-spezifischen Änderungen betreffen vor allem die Optik und die Ausstattung der Luxus-Limousine. Der Kühlergrill an der Front weist die Maybach-typischen vertikalen Streben auf, auch die Felgen sind im Stil der Maybach-Modelle mit Verbrennungsmotor gehalten. Bilder aus dem Innenraum des ersten Plug-in-Hybrids der Marke wurden noch nicht veröffentlicht.

Auf den Markt kommen wird der Mercedes-Maybach S 580 e zunächst in China, gefolgt von Thailand und Europa sowie weiteren Ländern. Preise nennt Mercedes in der Mitteilung noch nicht, der Mercedes-Benz S 580 e ist in Deutschland zu Preisen ab 132.923 Euro (bzw. 136.612 Euro für die Langversion) erhältlich. Das Maybach-Modell der Langversion wird wohl deutlich darüber liegen.

„Mit unserem ersten Plug-in-Hybridmodell verbinden wir das Maybach-typische Luxuserlebnis mit lokal emissionsfreiem Fahren im elektrischen Fahrbetrieb. Der Mercedes-Maybach S 580 e repräsentiert einen wichtigen Schritt der Transformation unserer traditionsreichen Marke in eine elektrische Zukunft“, sagt Daniel Lescow, Leiter Mercedes-Maybach bei der Mercedes-Benz Group. „Bereits 2023 werden wir das erste vollelektrische Modell präsentieren.“

Details zu dem Maybach-BEV nennt der Manager aber nicht. Einen Hinweis dürfte aber der Blick zurück auf die IAA 2021 bieten: Damals wurde das Concept Mercedes-Maybach EQS vorgestellt. Das Fahrzeug basierte nicht auf der EQS Limousine, sondern auf dem (damals noch nicht vorgestellten) EQS SUV.

