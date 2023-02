Volvo Trucks liefert ersten E-Betonmischer aus

Volvo Trucks hat seinen ersten vollelektrischen Transportbetonmischer ausgeliefert. Der Volvo FMX Electric geht an den Baustoffhersteller Cemex, der ihn in einem Transportbetonwerk in Berlin-Spandau einsetzt.

Das nun ausgelieferte Fahrzeug auf Basis eines Volvo FMX Electric stammt aus einer Vereinbarung, die Volvo und Cemex im Jahr 2021 geschlossen hatten. Seinerzeit erklärte Cemex nur allgemein, dass man „die Schaffung der ersten emissionsfreien Flotte“ anstrebe – eine konkrete Fahrzeugbestellung wurde aber nicht erwähnt.

Wie Volvo nun anlässlich der Auslieferung mitteilt, war es keine leichte Aufgabe, den für die Baubranche konzipierten FMX Electric als Transportbetonmischer umzubauen. „Die Elektrifizierung von solchen Betonmischern ist aufgrund der schweren Lasten und der kontinuierlichen Mischvorgänge eine Herausforderung“, so der Hersteller. Da der Transport mit elektrischen Nutzfahrzeugen allmählich zunimmt, arbeiten Volvo Trucks und Cemex an der Entwicklung und Skalierung der Technologien, „die erforderlich sind, um den emissionsfreien Transport auch in der anspruchsvollen Bauindustrie Wirklichkeit werden zu lassen“.

Für den Elektro-Betonmischer nutzt Volvo vier Batteriepakete mit insgesamt 360 kWh Energiegehalt. Das soll je nach Einsatz für einen ganzen Tag ausreichen oder durch einen Ladevorgang während der regulären Pausen ergänzt werden können, so Volvo. Den Antrieb übernehmen zwei Motoren mit insgesamt 330 kW Leistung. Der Betonmischer fasst neun Kubikmeter und bezieht seine Energie ebenfalls aus den Hochvoltbatterien des Fahrzeugs.

„Der Bausektor ist einer der Bereiche, in dem wir mit unseren elektrischen Lkw die Emissionen und den Geräuschpegel drastisch senken können“, sagt Peter Ström, Geschäftsführer von Volvo Trucks in Deutschland. „Wir sind froh und stolz, dass der erste Volvo FMX Electric seiner Art hier in Deutschland seine Weltpremiere feiert und eingesetzt wird.“

Vom dänischen Beton-Hersteller Unicon hatte Volvo Trucks vor einem Jahr eine Bestellung über elf E-Lkw des Typs FM Electric erhalten, die zu Fahrmischern umgebaut und in Dänemark eingesetzt werden sollen.

volvotrucks.de