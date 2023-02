eMobility update: Elektrischer Betonmischer / Verkaufsverbot für Easee-Wallbox / E-Müllauto in Paris

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir zum Wochenstart für Sie in der Sendung: Verkaufsverbot für Easee-Wallbox? ++ 18 E-Müllautos für Paris ++ Elektro- Betonmischer von Volvo Trucks ++ Maybach als Plug-in-Hybrid ++ Und: Eisdrift-Rekorde für Skoda ++

#1 – Verkaufsverbot für Easee-Wallbox?

Die Wallboxen des norwegischen Herstellers Easee weisen offenbar technische Mängel auf. Entgegen der Deklaration wurde kein FI-Schalter verbaut. Der fehlende Schutzschalter erhöht somit die Brandgefahr der Wallbox. Außerdem sollen einige EU-Deklarationen nicht erfüllt sein.

#2 – 18 E-Müllautos für Paris

Das Klappern der Mülltonnen können zwar auch die Elektro-Müllsammler von Renault nicht abstellen, dafür sind sie selbst äußerst leise unterwegs. Ab sofort wird der Müll der rund 180.000 Einwohner des 13. Pariser Stadtbezirks nämlich von vollelektrischen Müllfahrzeugen von Renault eingesammelt.

#3 – Betonmischer von Volvo Trucks

Wir bleiben noch kurz in der Lkw-Welt: Es soll keine leichte Aufgabe gewesen sein, einen rein-elektrischen Transportbetonmischer auf die Straße zu bringen. Aber Volvo Trucks hat genau das jetzt getan! Das erste Fahrzeug dieser Art wurde an den Baustoffhersteller Cemex in Berlin übergeben.

#4 – Maybach als Plug-in-Hybrid

Mercedes-Maybach führt sein erstes Modell mit Plug-in-Hybridantrieb ein. Dabei handelt es sich im Grunde genommen um einen Plug-in-Hybrid der Mercedes S-Klasse. Der vorgestellte Mercedes-Maybach S 580 e bietet eine rein elektrische Reichweite von bis zu 100 Kilometern.

#5 – Eisdrift-Rekorde für Skoda

Skoda hat mit seinem elektrischen Enyaq RS zwei offizielle Weltrekorde im Eisdriften aufgestellt. Auf einem schwedischen See bei Östersund zeigte der Fahrer Richard Maiden sein Können. Mit einem Drift von mehr als sieben Kilometern stellte er am 19. Januar gleich zwei Welt-Rekorde auf.

