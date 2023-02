Ram zeigt Serien-Design von E-Pickup

Ram Truck, die US-Nutzfahrzeug-Tochter des Stellantis-Konzerns, hat im Rahmen des Super Bowl das Design der Serienversion ihres elektrischen Pickup-Trucks enthüllt. Ram nimmt zudem ab sofort Vorbestellungen für den 1500 REV an, der 2024 auf den US-Markt kommen soll.

Als Konzeptfahrzeug hatte Ram den E-Pickup im Januar vorgestellt. Bei dem in der Super-Bowl gezeigten Fahrzeug handelt es sich in großen Teilen um dieses Modell. Bei der Serienversion wurden die Kamera-Außenspiegel und flächenbündigen Türgriffe der Januar-Studie noch durch klassische Außenspiegel und konventionelle Bügel-Griffe ersetzt. Da das Fahrzeug nun auch von der Fahrerseite zu sehen ist, wird klar, dass die Ladebuchse zwischen Fahrertüre und Vorderrad sitzt.

Da es im Vergleich zu der Studie weitere kleine Änderungen an der Front gibt, verweist zum Beispiel das US-Portal „InsideEVs“ darauf, dass das Fahrzeug „wie eine elektrifizierte Version von Rams aktuellem 1500-Pickup-Truck“ aussehe und nicht wie die Serienversion der Studie – eben weil der nun gezeigte 1500 REV etwas konventioneller ausfällt. Wobei „InsideEVs“ gleich hinterherschiebt, dass das „keine schlechte Sache“ sei, da Ford mit einem ganz ähnlichen Konzept bei seinem E-Pickup F-150 Lightning in den USA erfolgreich ist.

Mit technischen Details hält sich die Marke bislang weiterhin zurück. Bisher ist man in der Branche davon ausgegangen, dass der 1500 REV auf der reinen E-Plattform STLA Frame für Pickups mit Leiterrahmen basieren wird. Wie es in dem Bericht nun heißt, bleibe genau das noch abzuwarten. Denn sollte der 1500 REV tatsächlich eher die Elektro-Version des Verbrennermodells sein, dürfte er auch auf dessen Plattform aufbauen.

Was offenbar genau darauf hindeutet: Einige der Karosserieteile an den Fahrzeugflanken scheinen vom Verbrenner-1500 zu stammen, auch die in dem Super-Bowl-Spot gezeigten Aufnahmen aus dem Innenraum erinnern wohl stark an die aktuelle Version mit Benzinmotor.

Wer sich angesichts dieser Unklarheit nicht von einem Kauf abhalten lassen will, kann sich nun einen Platz auf der Warteliste sichern. Gegen eine erstattungsfähige Gebühr von 100 US-Dollar nimmt Ram jetzt erste Reservierungen an. Wer diese 100 Dollar zahlt, erhält auch Zugang zu dem „Insider +“-Programm und soll so exklusive Informationen zu dem Fahrzeug erhalten können. Vielleicht auch, auf welcher Plattform er basiert.

insideevs.com, stellantisnorthamerica.com, ramtrucks.com