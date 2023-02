Ionity baut zwölf neue HPC-Anlagen in Schweden

Ionity und das schwedische Immobilienunternehmen Regio kooperieren, um zwölf neue HPC-Ladeparks mit insgesamt 108 öffentlichen Ladepunkten innerhalb des nächsten Jahres aufzubauen. Diese werden an Einkaufszentren an wichtigen Autobahnknoten gebaut.

Die konkreten Standorte stehen bereits fest und reichen von Skellefteå im hohen Norden (bekannt durch die dortige Northvolt-Batteriefabrik) bis Karlskrona im Südosten von Schweden. Aktuell betreibt Ionity in Schweden 23 Ladeparks mit 136 Schnelladepunkten. Mit den zusätzlichen 108 HPC-Ladern würde das Ionity-Angebot in Schweden um fast 80 Prozent vergrößert.

Der Planungsprozess für die zwölf neuen Standorte hat bereits begonnen; der Großteil davon soll noch in 2023 gebaut werden. Dabei kommt in doppelter Hinsicht die neue Ionity-Strategie zum Tragen: Zum einen sind nun Standorte wie Einkaufszentren in den Fokus gerückt und nicht mehr nur die Schnellstraßen für den Fernverkehr – im Idealfall ist das Einkaufszentrum auch gut an die Autobahn angebunden. So sind die Ladestandorte aber auch für Anwohner der Region attraktiv – oder zumindest attraktiver als Ladeparks an Autobahn-Raststätten oder Tankstellen.

Zum anderen werden die einzelnen Standorte größer, um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Die bis dato 136 Ladepunkte in 23 Ladeparks entsprechen nicht einmal sechs Ladepunkten je Standort. Beim Ausbau mit 108 Ladepunkten an zwölf Standorten werden es im Schnitt neun Säulen je Ladepark sein.

- ANZEIGE -

„Der Ausbau unseres europäischen HPC-Netzwerkes hat für uns oberste Priorität“, sagt Ionity-COO Marcus Groll. „Durch die Zusammenarbeit mit Regio erweitern wir unsere Präsenz in Schweden um Ladeparks im städtischen Ballungsraum. Gemeinsam können wir öffentliche Schnellladestationen an Knotenpunkten realisieren, um das Laden in den Alltag der Menschen zu integrieren. Gleichzeitig werden Langstreckenfahrten mit dem Elektroauto noch angenehmer.“

Der CEO von Regio, Eric Bergström fügt hinzu: „Die Kombination aus unserer nationalen Reichweite und den HPC-Ladestationen von Ionity schafft einen Mehrwert für unsere Mieter und deren Kunden und trägt wesentlich zur Verbesserung des heute noch zu geringen Angebots öffentlicher Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Schweden bei. Es braucht Kooperationen über Branchen hinweg, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Lebensweise zu meistern.“

Quelle: Info per E-Mail