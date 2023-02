NanoGraf schließt Millionen-Finanzierung ab

Das US-Batteriematerial-Startup NanoGraf hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Mit dem Geld soll der geplante Produktionsstart des hauseigenen Silizium-Anodenmaterials im vierten Quartal 2023 finanziert werden.

Zuvor hatte NanoGraf in der Serie A bereits 27 Millionen Dollar (25 Millionen Euro) eingenommen. Zusammen mit den etwas über 60 Millionen Euro aus der Serie B beläuft sich die Gesamtfinanzierung auf bis dato 85,8 Millionen Euro. Angeführt wurde die Serie-B-Finanzierung von Volta Energy Technologies und CC Industries (CCI), bei den weiteren Neu-Investoren handelt es sich größtenteils um Finanzinvestoren, nicht um mögliche Industriepartner. Auch die Bestandsinvestoren Hyde Park Angels, Evergreen Climate Innovations und Goose Capital haben in der Serie B weitere Gelder zugeschossen.

Das Startup aus Chicago hat mit seinem Silizium-Anodenmaterial nach eigenen Angaben in einer Batteriezelle des Formats 18650 eine Energiedichte von 810 Wh/l erreicht und wird von der US-Regierung gefördert, um ab dem vierten Quartal 2023 die Produktion seines Batteriematerials in Chicago aufzunehmen. Geplant ist in der ersten Phase ein Volumen von 35 Tonnen pro Jahr, genug für 24 Millionen Batteriezellen. 2024 will das Unternehmen die Produktion auf 1.000 Tonnen pro Jahr steigern.

Bei der erwähnten Förderung handelt es sich nicht um Gelder aus dem Förderprogramm für den Aufbau einer nationalen Batterie-Lieferkette: Unter den 20 Projekten, die im November 2022 eine Förderzusage erhalten hatten, ist NanoGraf nicht dabei. Stattdessen teilte das Unternehmen seinerzeit mit, „einen Auftrag der US-Regierung zur Entwicklung der ersten großvolumigen Produktionsanlage für Siliziumanoden in den USA“ erhalten zu haben. Es passt aber zu dem Ziel der US-Regierung, die inländische Produktion zu unterstützen. NanoGraf hatte sein Siliziumanoden-Material zuvor in Japan produziert, sich aber später für eine Verlagerung in die USA entschieden.

Das Unternehmen gibt an, bereits mit mehr als 50 potenziellen Kunden zusammenzuarbeiten, „darunter einige der weltweit führenden Marken für Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge“. Aus dem Bereich der Elektromobilität kommen angeblich bereits zwölf „strategische Partner“, von Startups bis zu Fortune-100-Unternehmen.

„Die bahnbrechende Siliziumtechnologie von NanoGraf ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, die Energie- und Leistungseigenschaften heutiger Lithium-Ionen-Batterien für eine nachhaltige elektrifizierte Zukunft zu erweitern. Ich bin unglaublich stolz auf die Technologien und Produkte, die unser Team in den letzten 36 Monaten entwickelt hat“, sagt Francis Wang, CEO von NanoGraf. „Diese Finanzierung sichert nicht nur die heimische Versorgung mit einer wichtigen strategischen Komponente von Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation, sondern stärkt auch unsere nationale Wettbewerbsfähigkeit im globalen Energiespeicherbereich.“

„Die Technologie von NanoGraf verspricht, eine höhere Energiedichte in Lithium-Ionen-Batterien zu ermöglichen, und zwar auf eine Weise, bei der Silizium praktisch als Drop-in für bestehende Batterieherstellungsprozesse verwendet wird“, sagt Jeff Chamberlain, CEO von Volta Energy Technologies. „Wir sind gleichermaßen begeistert von der Qualität der Investorengruppe in dieser heute bekannt gegebenen Finanzierungsrunde.“

nanograf.com