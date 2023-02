Flottenstart für Schaefflers kettenlosen Cargo-Bike-Antrieb

Der von Schaeffler und Heinzmann entwickelte kettenlose E-Bike-Antrieb ist jetzt einsatzbereit. Beide Unternehmen hatten das Antriebssystem namens FreeDrive im Sommer 2021 vorgestellt und seither stetig weiterentwickelt. Nach erfolgreichen Feldtests im vergangenen Jahr startet nun die Produktion für erste Fahrzeugflotten.

Der kettenlose Antrieb funktioniert als serieller Hybrid: Ein von Schaeffler entwickelter Generator an der Pedalachse nimmt die Tretkraft des Fahrers auf und regelt den Widerstand. Die so erzeugte elektrische Energie treibt den Radnabenmotor an und wird in mechanische Vorwärtsbewegung umgesetzt; überschüssige Energie kann auch in der Batterie gespeichert werden. Das System ist auch rekuperationsfähig und liefert laut Schaeffler 250 Watt Dauerleistung.

Laut Schaeffler erfordere das Treten der Pedale deutlich weniger Muskelkraft als bei herkömmlichen E-Bike-Antrieben. Das, so der Anbieter, sei ein großer Vorteil für Lastenradfahrer, vor allem auf langen Lieferwegen. Für die innerstädtische Logistik sei der Antrieb auch am besten geeignet: „Wir müssen die Mobilität für die Städte von morgen neu denken“, sagt Matthias Zink, CEO Automotive Technologies der Schaeffler AG. „Elektrische Lastenräder schließen hier eine wichtige Lücke, insbesondere für die Zustellung von Waren auf der letzten Meile.“

Schaeffler verweist auch auf die „große Designfreiheit“, die das neue System ermöglicht. „Mit dem Antrieb ohne Kette sind gänzlich neue Fahrradarchitekturen und Pedalkonfigurationen möglich, auch für Anwendungen mit drei oder vier Rädern, mit Dach oder ohne“, erklärt Dr. Jochen Schröder, Leiter des Unternehmensbereichs Elektromobilität bei Schaeffler. Gangwechsel oder eine Änderung der Betriebsmodi funktionieren dank des digitalen Bike-by-Wire-Antriebs mittels Software. Dafür kommunizieren alle Komponenten des Heinzmann-Systems über eine CAN-Verbindung miteinander.

Erster Kunde des Antriebs ist die CIP Mobility GmbH. Die mocci Smart Pedal Vehicles von CIP sind Lastenfahrräder, die mit dem neuen System elektrifiziert werden sollen.

Heinzmann wird den Vertrieb des Free Drive an Fahrradhersteller oder Flottenbetreiber übernehmen.

schaeffler.de