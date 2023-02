Magna baut Anlage für Batteriegehäuse in Kanada

Der Automobilzulieferer Magna International investiert mehr als 470 Millionen US-Dollar in sechs Standorte in der kanadischen Provinz Ontario. Das kapitalintensivste dieser sechs Projekt ist der Bau eines neuen Werks für Batteriegehäuse am Standort Brampton.

Die Produktion von Batteriegehäusen soll konkret dem Ford F-150 Lightning „und künftigen OEM-Programmen“ zugutekommen, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Der Betrieb der neuen Anlage in Brampton soll im zweiten Quartal 2023 aufgenommen werden. Bei den fünf weiteren Projekten, die mit der 470-Millionen-Dollar-Investition aufgewertet werden, handelt es sich um Expansionsvorhaben an den bestehenden Standorten in Guelph, Belleville, Newmarket, Windsor und Penetanguishene. Allesamt Kommunen in Ontario.

Relevant für den Elektromobilitätsmarkt ist noch die Erweiterung in Guelph: Dort vergrößert Magna seine Kapazitäten für E-Coating, Formen und Schweißen, „um die Produktion neuer Elektrofahrzeuge zu unterstützen“. Der Ausbau dieses Standorts soll sich ebenfalls ab dem zweiten Quartal 2023 bemerkbar machen und rund 175 neue Arbeitsplätze schaffen.

Magna gibt an, dass die Produktionsstärkung in Ontario „neuen Aufträgen verschiedener Automobilhersteller in wichtigen Produktbereichen folgt“. Über alle sechs Projekte hinweg sollen 1.000 neue Jobs entstehen, gut die Hälfte in der neuen Batteriegehäuse-Anlage in Brampton. Als Zuschüsse der Provinzregierung nennt Magna 23,6 Millionen Dollar.

„Magna ist in Ontario fest verwurzelt, und wir freuen uns über die Eröffnung eines neuen Werks, das sich einem strategischen Elektrifizierungsprodukt widmet. Die Anlage in Brampton, zusammen mit Investitionen und Wachstum in fünf bestehenden Anlagen in Ontario, ermöglicht es Magna, mit der Kundennachfrage in mehreren Produktbereichen Schritt zu halten“, sagt Eric Wilds, Magna Chief Sales and Marketing Officer. „Wir freuen uns, neue Geschäfte, mehr Investitionen und zusätzliche Arbeitsplätze nach Ontario zu bringen.“

Kürzlich hatte Magna bereits bekannt gegeben, dass noch in diesem Jahr im Werk St. Clair im US-Bundesstaat Michigan die Produktion von Batteriegehäusen für den Chevrolet Silverado EV starten wird. In den USA investiert Magna wie berichtet mehr als 500 Millionen Dollar in den Ausbau der E-Komponenten-Produktion.

