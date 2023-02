Stadtreinigung Hamburg testet Mercedes eEconic

Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat einen Mercedes-Benz eEconic in Betrieb genommen. Das Batterie-elektrische Abfallsammelfahrzeug wird im Zuge des Plans der SRH getestet, ab 2025 nur noch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu beschaffen.

Das in der vergangenen Woche an die SRH ausgelieferte Fahrzeug soll in der Kolonne 11 der Stadtreinigung eingesetzt und so in der Praxis erprobt werden. Daimler Truck gibt an, dass das Batterie-elektrische Abfallsammelfahrzeug zum Beispiel mit seinen geringen Geräuschemissionen in den frühen Morgenstunden punkten soll – und für die Besatzung mit dem ebenen Fahrerhausboden das Durchsteigen durch die Kabine erleichtern soll. Etwa, wenn der Fahrer auf der verkehrsabgewandten Seite aussteigen möchte.

Daimler Truck hatte im vergangenen Jahr mit der Serienproduktion des eEconic in Wörth begonnen. Der 27-Tonner basiert auf dem eActros und nutzt dessen Antrieb: Im Fahrzeug werden drei Batteriepakete verbaut, die jeweils eine installierte Kapazität von 112 kWh und eine nutzbare Kapazität von rund 97 kWh bieten. Die beiden in die E-Achse integrierten Elektromotoren bringen 330 kW Dauer- bzw. 400 kW Spitzenleistung. Die Reichweite beträgt laut Unternehmen knapp 300 Kilometer, wobei wie auch bei anderen elektrischen Fahrzeugen das Einsatzprofil diese beeinflussen kann.

„Während die Umstellung unseres Fuhrparks auf alternative Antriebe bei Pkw und Kleintransportern bereits weit fortgeschritten ist, bedarf es insbesondere bei großen Nutzfahrzeugen einer umfassenden Erprobung unter realen Einsatzbedingungen“, sagt SRH-Geschäftsführer Rüdiger Siechau. „Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir bereits seit vielen Jahren daran, Erkenntnisse zu gewinnen und eine Marktreife zu erreichen. Spätestens ab 2025 sollen bei der SRH alle neubeschafften Fahrzeuge über alternative Antriebe verfügen. Wir sind zuversichtlich, dass ein erfolgreicher Test des eEconic ein großer Schritt auf dem Weg zu diesem wichtigen Ziel sein wird.“

daimlertruck.com, stadtreinigung.hamburg