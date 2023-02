Solithor und Sonaca entwickeln Feststoff-Batterien für Luftfahrt

Die Entwicklung von Festkörper-Batterien für die Luftfahrt ist das Ziel einer neuen Kooperation zweier belgischer Unternehmen. Der Feststoff-Batteriespezialist Solithor und das Luft- und Raumfahrtunternehmen Sonaca haben sich auf eine Zusammenarbeit verständigt, um gemeinschaftlich Festkörper-Lithiumakkus zu entwickeln.

Diese sollen sich laut der Mitteilung dank ihres „hohen Speichervermögens“ für Regionalflugzeuge und für den Einsatz in der urbanen Luftmobilität (Urban Air Mobility) eignen. Möglich sei aber auch, dass die Partnerschaft um die Entwicklung von Batterien für Satelliten und Verteidigungssysteme ausgeweitet werden könnte. Zunächst im Fokus steht aber die elektrische Luftfahrt.

Wie es in der Mitteilung von Solithor heißt, werde die Allianz Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Integration von Zellen und Batteriesystemen, die für den Antrieb von Flugzeugen konzipiert sind, festlegen und untereinander aufteilen. Solithor wird demnach „im Zuge des weiteren Voranschreitens für die Batteriezellenforschung, Entwicklung, Prüfungs- und Analyseverfahren, Formatentwicklung und Produktion von 10Ah-40Ah-Zellen verantwortlich sein“. Sonaca wird die Batterieverpackung einschließlich aller zugehörigen Managementsysteme entwickeln. Darüber hinaus wird Sonaca das Batteriesystem zertifizieren.

Die Zellen werden von Solithor in seinem Werksgelände in Sint-Truiden produziert und hergestellt. Der Einbau der Flugzeug-Batteriesysteme wird im Sonaca-Werk in Charleroi durchgeführt.

