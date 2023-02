Subway plant „Lade-Oasen“ in den USA

Die Fast-Food-Franchisekette Subway hat den Aufbau von „Ladeoasen“ für E-Autos in den USA angekündigt. In Kooperation mit dem Ladelösungsanbieter GenZ EV Solutions will Subway noch in diesem Jahr erste Schnellladeparks an ausgewählten Standorten errichten.

Die Ladeparks namens „Subway Oasis“ sollen weit mehr bieten als Schnellladesäulen – Solardächer, Picknicktische, WLAN-Zugang, Toiletten, Grünflächen und sogar Spielplätze. Ein Rendering eines solchen Ladeparks zeigt acht Schnellladepunkte. In der Mitteilung gibt Subway aber an, dass im Rahmen des mehrjährigen Plans zunächst „kleinere Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge in ausgewählten, neuen oder neu gestalteten Restaurants in den USA erprobt“ werden sollen. Welche Größe diese Pilot-Stationen genau haben sollen, wird aber nicht angegeben.

Zudem stehen wohl noch nicht alle Standorte fest. Wie Subway mitteilt, arbeite man mit Franchisenehmern zusammen, um „Standorte sowohl für kleinere EV-Ladestationen als auch für Subway EV Charging Oasis Parks der Zukunft zu identifizieren“. Franchisenehmer, die Interesse haben, können sich über eine eigens eingerichtete Mailadresse an Subway wenden.

Welche Lade-Hardware verbaut werden soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Es könnte sich aber um Schnelllader mit deutscher Beteiligung handeln: GenZ EV Solutions ist bekanntlich der Amerika-Vertriebspartner für die Batterie-gestützten Schnellladestationen von ADS-TEC Energy.

„Wir suchen ständig nach neuen Wegen, um innovativ zu sein und die Erwartungen unserer Gäste an ein qualitativ hochwertiges, komfortables Erlebnis zu übertreffen“, sagt Mike Kappitt, Chief Operating and Insights Officer von Subway. „Unsere Partnerschaft mit GenZ EV Solutions ist ein Gewinn für unsere Gäste, unsere Franchisenehmer und unseren Planeten, indem wir einen speziellen Bereich für Fahrer schaffen, in dem sie ihr Fahrzeug aufladen können, während sie ihr Lieblings-Subway-Sandwich genießen.“

