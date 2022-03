ADS-TEC Energy schließt Vertriebskooperation für Amerika

ADS-TEC Energy, Anbieter von Batterie-gestützter Schnellladetechnologie, hat eine Vertriebskooperation mit GenZ EV Solutions für die Automobilmärkte in Nord- und Südamerika geschlossen.

GenZ EV werde Ladelösungen für Elektrofahrzeuge von ADS-TEC Energy an Automobil-OEM, Autohäuser und Fuhrparkunternehmen vertreiben, wie das deutsche Unternehmen mit Sitz in Nürtingen mitteilt. Finanzielle Details der Vereinbarung oder konkrete Absatz-Erwartungen gibt ADS-TEC Energy nicht an, weist aber auf das Potenzial des Marktes hin: In den USA gebe es mehr als 18.000 Autohändler, „was eine Absatzmöglichkeit in der Größenordnung von mehreren Milliarden Dollar“ darstelle.

ADS-TEC Energy entwickelt, baut und vertreibt Batterie-gestützte Schnellladelösungen, bei der die Ladeleistung deutlich über der Anschlussleistung liegen kann. So ist das Laden mit bis zu 320 kW an einem Netzanschluss von 50 kW möglich. Die Funktionsweise des Systems hat Thomas Speidel, Geschäftsführer der ADS-TEC Gruppe und Managing Director bei ADS-TEC Energy, bei seinem Auftritt bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ im Februar genauer erläutert.

ADS-TEC Energy ist per SPAC-Fusion an der US-Börse notiert und hat große Pläne für Nordamerika. Im Februar kündigte das Unternehmen an, ein eigenes US-Werk bauen zu wollen. Wenige Tage später wurde ein Großauftrag des US-Infrastrukturinvestors Smart City Capital publik, der über 200 Einheiten geordert hat.

Gowton Achaibar, Präsident und CEO von ADS-TEC Energy, sieht in GenZ EV „den idealen Partner für unsere Technologie“. „Gemeinsam werden wir es unseren Kunden einfacher machen, ultraschnelles Laden vor Ort zu ermöglichen“, so Achaibar. „Dies wird ein entscheidender Vorteil für ihr Geschäft sein, weil sie so ihr Angebot an E-Fahrzeugen kostengünstig und unkompliziert erweitern können.“

GenZ EV wurde von Experten der US-Automobilindustrie gegründet und ist erst seit Ende Februar 2022 öffentlich aktiv. „Wir haben verschiedene mögliche Technologiepartner geprüft und uns für ADS-TEC Energy entschieden, weil das Unternehmen über eine enorme Erfahrung mit Batterietechnologien verfügt. Seine wegweisende Ladelösung bietet der Autobranche einzigartige Vorteile, wie z.B. eine unkomplizierte Installation und die Fähigkeit, eine konsistente, ultraschnelle Ladung sogar bei leistungsbegrenzten Stromnetzen zu gewährleisten“, sagt CEO José Valls, seines Zeichens früherer Chairman von Nissan Nordamerika.

