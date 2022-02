ADS-TEC Energy verzeichnet Großauftrag aus den USA

ADS-TEC Energy, Anbieter von Batterie-gestützter Schnellladetechnologie, hat seinen bisher größten Einzelauftrag in den USA erhalten: Der US-Infrastrukturinvestor Smart City Capital will mehr als 200 ChargeBox-Ladestationen im Bundesstaat Florida aufstellen.

Damit erweitert SCC die Ende vergangenen Jahres angekündigte Erstbestellung. Damals hatte das Unternehmen 20 Batterie-gestützte HPC bei ADS-TEC Energy bestellt, mit einer Option auf 180 weitere Einheiten. Da nun in der Mitteilung des deutschen Anbieters von „mehr als 200 ChargeBox-Ladestationen“ die Rede ist, wurde offenbar selbst dieses per Absichtserklärung vereinbarte Volumen erhöht.

Laut ADS-TEC Energy kommt die jüngste Anschaffung auf einen Wert von mehr als 30 Millionen Dollar, also umgerechnet etwa 26,4 Millionen Euro. Der Aufbau soll Mitte des Jahres beginnen.

Es ist bereits ein weiterer Auftrag des inzwischen sehr wichtigen US-Kunden SCC absehbar: Wie ADS-TEC Energy ankündigt, plant Smart City Capital über das aktuelle Programm hinaus, „in einer späteren Phase“ voraussichtlich mehr als weitere 200 Schnellladesysteme von ADS-TEC Energy in 13 US-Bundesstaaten zu installieren.

Die Amerikaner sind in der Mitteilung voll des Lobes über die Batterie-gepufferte Ladetechnik des Unternehmens aus Nürtingen. „Kein anderer Anbieter kann mit ADS-TEC Energy mithalten. Dies ist der richtige Partner zur richtigen Zeit mit der branchenweit innovativsten Ladelösung“, wird Oscar Bode, CEO von Smart City Capital, zitiert. „Wir sind stolz, den Städten diese erste Ultra-Schnellladestation ihrer Art bieten zu können. Auf diese Weise können wir Städte darin unterstützen, die Mobilitätswende voranzutreiben und die Voraussetzungen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu schaffen.“

ADS-TEC Energy mit Sitz in Nürtingen bei Stuttgart hatte erst Anfang Oktober 2021 seine US-Tochter gegründet, um den Vertrieb in Nordamerika zu stärken. Später in diesem Monat wurde eine erste Rahmenvereinbarung mit Smart City Capital geschlossen, welche dann in der Erstbestellung und nun dem weiteren Auftrag gemündet ist.

