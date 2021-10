ADS-TEC Energy gründet US-Tochter

ADS-TEC Energy, Anbieter von Batterie-gestützter Schnellladetechnologie, expandiert in die USA. Hierfür hat das Unternehmen aus Nürtingen bei Stuttgart eine US-Tochtergesellschaft gegründet und John Neville zu deren Vertriebschef ernannt.

Der Schritt, die eigenen Produkte in den USA zu vertreiben, kommt im Falle von ADS-TEC Energy nicht überraschend: Im August hatte das Unternehmen den Gang an die US-Börse angekündigt – per Fusion mit einem SPAC. Damals hieß es, dass „ein substanzieller Anteil“ der Einnahmen aus dem Börsengang dazu verwendet werden soll, „die Expansion der Speicherlösungen und Energiemanagement-Plattformen von ADS-TEC in den USA und Europa zu beschleunigen und die Entwicklung und Verbesserung der bestehenden Technologieplattformen des Unternehmens fortzusetzen“.

Neuzugang John Neville wird von den USA aus arbeiten, aber nicht nur den Vertrieb der neuen US-Tochter, sondern auch auf globaler Ebene leiten. Dabei wird der Chef Sales Officer (CSO) direkt an Thomas Speidel, Gründer und CEO von ADS-TEC Energy, berichten. Laut der Mitteilung verfügt Neville über 30 Jahre Erfahrung sowohl bei Startups als auch bei großen, multinationalen Konzernen.

„Wir freuen uns über das große Kundeninteresse, das wir erhalten haben, und freuen uns, unser Geschäft vorzeitig auf die USA ausdehnen zu können, um von der erheblichen Dynamik in unserer Branche zu profitieren“, wird Speidel in der Mitteilung zitiert. „Die Tatsache, dass wir eine erfolgreiche und erfahrene Führungskraft wie John gewinnen können, um uns bei dieser Expansion zu unterstützen, ist ein Beweis für das institutionelle Geschäft, das wir aufgebaut haben, und für die Zukunft von ADS-TEC Energy.“

