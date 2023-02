Elektrische Ausflugsboote: Stromma und Vattenfall kooperieren

Vattenfall und die Stromma Group arbeiten gemeinsam an der Elektrifizierung von Ausflugsbooten. Ganz oben auf der Liste stehen die Grachtenboote in Amsterdam. Denn dort muss die komplette Flotte bis 2025 emissionsfrei werden.

Vattenfall liefert nach eigenen Angaben das Batteriesystem für die Elektrifizierung, so wie auch den fossilfreien Strom für das Projekt in Amsterdam.

„Unser ‚Power-as-a-Service‘-Konzept basiert darauf, dass wir die Verantwortung für den Betrieb und die Wartung der elektrischen Infrastruktur besitzen, verwalten und übernehmen. Das bedeutet, dass sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, sagt Maria Lindberg, verantwortlich für die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs bei Vattenfall Network Solutions.

Stromma ist in 19 Städten in sechs europäischen Ländern aktiv und bietet dort Rundfahrten, Sightseeing-Touren und Ausflüge an. Darunter auch in Deutschland.

vattenfall.com