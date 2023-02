Genesis started Produktion in den USA

Etwa zwei Monate später als geplant rollen nun die ersten Genesis Electrified GV70 im Hyundai-Werk in Alabama vom Band. Es ist das erste Mal, dass ein Genesis-Modell in den USA gebaut wird – oder überhaupt außerhalb von Südkorea.

Der Grund dafür ist der U.S. Inflation Reduction Act. Demnach erhalten U.S.-Käufer beim Erwerb eines Elektrofahrzeugs eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 Dollar. Aber nur, wenn das Fahrzeug in Nordamerika gebaut wurde. Die Muttergesellschaft Hyundai hofft, dass die Verlagerung der Produktion in die USA dem Unternehmen helfen wird, seinen Marktanteil dort zu halten. Schließlich profitieren andere Hersteller bereits von den Anreizen.

Der GV70 Electrified verfügt über zwei Elektroantriebe mit jeweils 160 kW Leistung und 350 Nm Drehmoment. Genesis beziffert die Systemleistung auf 360 kW im Boost-Modus und das kombinierte Drehmoment auf 700 Nm. Letzte Woche gab Genesis bekannt, dass der neue Stromer in den USA ab 65.850 Dollar zu haben sein wird. Die Premium-Version, der Electrified GV70 Advanced, startet bei 72.650 Dollar.

Es ist das dritte Elektroauto von Genesis. Der elektrifizierte GV60 SUV und der elektrifizierte G80 kamen bereits 2022 auf den Markt – beide wurden in Südkorea gebaut. Die Marke hat sich verpflichtet, bis 2030 ein rein elektrisches Angebot zu schaffen und will ab 2025 nur noch Elektroautos auf den Markt bringen.

Derweil hat Hyundai sein erstes Werk für vollelektrische Fahrzeuge und Batterien im US-Bundesstaat Georgia angekündigt. Die Produktion in Bryan County soll in der ersten Hälfte 2025 anlaufen. Dann sollen dort jedes Jahr bis zu 300,000 Elektroautos vom Band laufen. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen.

yna.co.kr, hmmausa.com