Swarco plant neues HPC-Netz in Großbritannien

Der britische Ladeinfrastruktur-Anbieter Swarco Smart Charging kündigt den Aufbau eines HPC-Ladenetzes in ganz England, Schottland und Wales an. Unter dem Namen PoGo sollen in den nächsten vier Jahren über 2.000 ultraschnelle Ladestationen an öffentlichen Einrichtungen wie Lebensmittelgeschäften und Cafés entstehen.

„PoGo“ soll dabei für „Power and Go“ stehen, um die kurzen Ladezeiten an den Schnellladern zu unterstreichen. Da Swarco mit dem eigenen HPC-Netz nicht nur die Verbreitung von Schnellladesäulen in den genannten Ländern erhöhen, sondern auch die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit erhöhen will, soll mit PoGo nichts weniger als die Verbreitung von Elektrofahrzeugen gefördert werden, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt.

Die Standorte selbst sollen so gelegen sein, „dass sie für die Fahrer bequem zu erreichen sind und einen einfachen Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Cafés, Restaurants usw. bieten“. An jedem Standort soll es mehrere Lademöglichkeiten geben, die „regelmäßig von einem erfahrenen Team von E-Fahrtechnikern gewartet werden“ – schließlich soll sich PoGo durch eine hohe Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Kundensupport soll per Telefon, Mail, Website, App oder über soziale Medien erreichbar sein.

Abgesehen von der Gesamtzahl der 2.000 Ladesäulen, die bis Anfang 2027 errichtet werden sollen, macht Swarco aber keine näheren Angaben, sondern bleibt bei allen Aussagen eher vage. So wird zum Beispiel nicht die Ladeleistung genannt, es ist nur von „ultra-rapid charging stations“ die Rede. Die Zahl der Standorte ist nicht bekannt, zudem wird nicht spezifiziert, ob es sich um reine Schnellladeparks handeln wird oder ob die Standorte auch durch langsamere AC-Lader ergänzt werden. Offen ist auch, wie viel das Unternehmen in den Aufbau von PoGo investiert.

Stattdessen betont Justin Meyer, Managing Director des Unternehmens, dass das neue Netzwerk „einfach und problemlos“ zu nutzen sein soll. „Wir nutzen unsere umfangreichen Erfahrungen und Erkenntnisse aus den letzten zwölf Jahren, um ein neues Netzwerk zu schaffen, das den Fahrer von Elektroautos in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten stellt“, wird Meyer in der Mitteilung zitiert.

- ANZEIGE -

In der Tat ist Swarco Smart Charging kein Unbekannter in der britischen EV-Ladebranche. Das Unternehmen ist etwa Partner des Tankstellenbetreibers Motor Fuel Group für den Aufbau von Ladestationen an den Tankstellen. Volvo Trucks rüstet seine britischen Händler über eine Partnerschaft mit Swarco mit Ladegeräten aus. Zudem kooperiert Swarco mit Connected Energy, einem Anbieter von Second-Life-Batterie-Energiespeichersystemen.

Geleitet wird das PoGo-Team von Eugenio Herrero, der als Geschäftsführer von PoGo agieren wird. „Wir werden das PoGo-Netzwerk in ganz England, Schottland und Wales aufbauen, so dass Sie sich überall auf PoGo verlassen können, egal wo Sie sind oder wohin Sie gehen wollen“, so der Manager. „Durch den Aufbau eines landesweiten Netzes von ultraschnellen Ladestationen mit umfassender Unterstützung der Fahrer hoffen wir, mehr Autofahrer zum Umstieg auf Elektroautos zu ermutigen.“

Quelle: Info per E-Mail