eMobility update: Tesla V4-Supercharger in Europa / VW baut Scout-Werk / Ford steigert E-Produktion

Willkommen zu den News und Highlights der Elektromobilität! Folgende Themen beschäftigen uns am heute: VW baut Scout-Werk in South Carolina ++ Ford steigert Elektro-Produktion ++ Tesla installiert ersten V4-Supercharger in Europa ++ VW bestätigt neuen Basis-ID.3 ++ Und Wasserstoff-Traktor in Niedersachsen ++

#1 – VW baut Scout-Werk in South Carolina

Volkswagen wird für seine neue Elektroauto-Marke Scout ein Werk im Bundesstaat South Carolina bauen. Der Spatenstich in der Nähe von Columbia ist für Mitte des Jahres geplant, der Produktionsbeginn für Ende 2026.

#2 – Ford steigert Elektro-Produktion

Ford erhöht das Produktionsvolumen seiner Elektromodelle Mustang Mach-E, F-150 Lightning und E-Transit, aber auch die einiger Verbrennermodelle. Dazu nimmt der US-Autobauer unter anderem Anpassungen in seinen Werken vor. In Mexiko baut Ford den Mustang Mach-E sowohl für Nordamerika als auch für Europa.

#3 – Tesla installiert wohl V4-Supercharger in Europa

Tesla hat offenbar mit der Installation einer neuen Generation seiner Supercharger begonnen. Der erste bekannte Standort für die Tesla-Schnellladestationen der vierten Generation ist ein Ladepark in den Niederlanden, etwa 60 Kilometer von Amsterdam entfernt. Die Eröffnung des gesamten Standorts in Harderwijk ist der Tesla-Karte zufolge im zweiten Quartal 2023 geplant.

#4 – VW ID.3 – Basispreis unter 40.000 Euro

VW hat die vorab durchgesickerte neue Basisversion des überarbeiteten ID.3 für knapp unter 40.000 Euro bestätigt. Der ID.3 Pro mit 58 Kilowattstunden großer Batterie wird in Deutschland zu Listenpreisen ab 39.995 Euro starten. Der Vorverkauf soll bereits Ende März beginnen.

#5 – Fendt testet Prototyp eines H2-Traktors

Der Landmaschinen-Hersteller Fendt hat den ersten Prototypen eines Wasserstoff-Traktors vorgestellt. Getestet wird die mit einem Brennstoffzellensystem ausgestattete Maschine nun im Zuge des landwirtschaftlichen Modellprojekts H2Agrar in Niedersachsen.

