Wird der ID.3 bald wieder günstiger?

VW plant laut einem Medienbericht, den Basis-Listenpreis für seinen überarbeiteten ID.3 bald unter die Marke von 40.000 Euro zu drücken. Aktuell steht das Modell in Deutschland ab 43.995 Euro im Konfigurator.

Dieser Preis gilt seit Anfang Dezember, als Volkswagen das Angebot des ID.3 kräftig ausgedünnt und eine überarbeitete Version angekündigt hatte. Jene Neuauflage wurde in dieser Woche enthüllt, dabei wurde aber kein aktueller Preis für das Mini-Facelift kommuniziert. Also bleibt es vorerst bei den 43.995 Euro für den ID.3 Pro mit der 58-kWh-Batterie.

Obwohl sich VW-Vertreter bis hin zu Konzernchef Oliver Blume in den vergangenen Wochen nach den massiven Preissenkungen bei Tesla gegen eine Preisschlacht ausgesprochen hatten, will VW nun dennoch die Preise des ID.3 wieder senken, wie das „Handelsblatt“ aus Unternehmenskreisen erfahren haben will.

Die Absage von Blume an einen Unterbietungswettbewerb bei den Preisen (tatsächlich kostet das Tesla Model 3 in der Basis quasi genauso viel wie ein ID.3 Pro) dürfte dennoch Bestand haben, denn offiziell dürfte es sich nicht um eine Preissenkung handeln, sondern um die (Wieder-)Einführung eines neuen Basismodells.

Im Zuge des Halbleitermangels hatte Volkswagen bekanntlich entschieden, die verfügbaren Halbleiter in die höherpreisigen Modelle mit größeren Batterien einzubauen. Das zwischenzeitlich angebotene Basis-Modell des ID.3 mit 45-kWh-Batterie (welches in der damaligen Zielsetzung den Preis unter 30.000 Euro drücken sollte), wurde wieder vom Markt genommen – soll nun aber wohl zu noch unbekannten Preisen wieder kommen.

Wie das „Handelsblatt“ schreibt, sollen die Preise spätestens Ende April zum Start des Vorverkaufs veröffentlicht werden. Ob dann bereits ein 45-kWh-Modell dabei ist oder diese Einstiegs-Variante erst später nachgeschoben wird, ist nicht bekannt. VW selbst hatte diese Möglichkeit aber bereits in der Mitteilung zum überarbeiteten ID.3 angekündigt. Eine „kleinere Batterie“ solle folgen.

