eMobility update: Hyundai Kona Electric Update / größter E-Sharing-Hub in HH / Tesla senkt US-Preise

Hallo zum „eMobility update“. Am internationalen Frauentag haben wir folgende Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für Sie: Hamburg eröffnet Switch-Punkt mit 120 Ladepunkten ++ Tesla senkt Preise für Model S und X ++ Alle Infos zum neuen Hyundai Kona Electric ++ Smart führt Ladedienst ein ++ Und Elektroautos beim TÜV ++

#1 – HVV-Switch-Punkt mit 120 Ladepunkten

Am Hamburger Flughafen wurde jetzt der größte E-Sharing-Hub Europas eröffnet. Dort stehen den Carsharing-Partnern von Sixt Share über Miles bis Share Now ab sofort 120 Stellplätze zur Verfügung – allesamt ausgestattet mit Ladepunkten.

#2 – Tesla senkt US-Preise für Model S und X

Tesla hat in den USA die Preise des Model S und Model X deutlich gesenkt. Je nach Variante kosten die Modelle nun 5.000 bis 10.000 Dollar weniger als bisher. In Europa gibt es für diese Modelle bisher keine neuen Angaben.

#3 – Hyundai stellt Update des Kona Electric vor

Nachdem Hyundai im Dezember das Design der neuen Kona-Generation vorgestellt hatte, folgen nun erste technische Daten zur rein elektrischen Version. Der neue Kona Electric bietet in der Basisversion nun knapp 115 kW Antriebsleistung, gegenüber 100 kW beim Vorgänger. Der Energiegehalt der Batterie steigt in dieser Variante von rund 39 auf 48 Kilowattstunden.

#4 – Smart führt eigenen Ladedienst ein

Die Automarke Smart bringt zusammen mit Digital Charging Solutions in Europa einen eigenen Ladedienst an den Start. Dieser steht pünktlich zum Launch des neuen Smart Nummer 1 in Deutschland bereit und soll anschließend in weiteren europäischen Ländern ausgerollt werden.

#5 – E-Autos bei erster TÜV-Hauptuntersuchung

Erstaunlich viele Tesla Model 3 fallen bei der ersten Hauptuntersuchung durch. Das geht aus einer Sonderauswertung des aktuellen TÜV-Reports zu vier Elektromodellen hervor. Ebenfalls beurteilt wurde die Durchfallquote beim Renault Zoe, dem Nissan Leaf und dem BMW i3.

